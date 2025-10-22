Apple fait face à une nouvelle plainte déposée mercredi auprès de la Commission européenne, cette fois par les ONG Article 19 et la Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), qui accusent le géant américain de violer le Digital Markets Act (DMA). Au cœur du dossier : les restrictions imposées par Apple aux développeurs souhaitant proposer des boutiques d’applications tierces sur iOS et iPadOS.

Les plaignants estiment que les conditions actuelles d’Apple empêchent une véritable interopérabilité avec les appareils de la marque, en contradiction directe avec l’objectif du DMA, qui vise à rétablir une concurrence loyale. Ils dénoncent notamment l’obligation pour les développeurs d’obtenir une lettre de crédit standby (SBLC) d’un million d’euros pour pouvoir opérer en dehors de l’App Store, un seuil jugé inaccessible pour de nombreuses PME.

La Commission européenne a confirmé avoir reçu la plainte et a précisé qu’elle l’examinait dans le cadre d’une consultation en cours sur les pratiques commerciales d’Apple. "Les contributions de tiers sont essentielles pour faire appliquer le DMA de manière efficace", a indiqué un porte-parole.

Déjà condamnée à une amende de 500 millions d’euros en avril pour non-conformité au DMA, Apple est sous une surveillance accrue des autorités de régulation européennes. Cette nouvelle plainte vient renforcer la pression sur le groupe à Cupertino, alors que Bruxelles multiplie les enquêtes sur les pratiques des grandes plateformes numériques qualifiées de gatekeepers.