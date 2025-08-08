Apple : Wedbush veut éviter un scénario à la 'Blackberry'

Wedbush Securities a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 270 dollars sur Apple, tout en estimant que la firme à la pomme va devoir prendre trois décisions importantes afin d'éviter de devenir le 'Blackberry' de l'ère de l'IA.



Notant le manque de progrès faits dans le domaine par le groupe de Cupertino, le broker explique notamment qu'Apple va (1) devoir racheter Perplexity, et vite, soulignant que ce moteur de recherche basé sur l'IA pourrait transformer sa stratégie en lui permettant d'améliorer les fonctionnalités de Siri avec une technologie considérée comme l'une des meilleures du marché.



'Même si cela devait lui coûter plus de 30 milliards de dollars, ce serait peu au vu des revenus potentiels que l'IA pourrait rapporter à Apple', indique Wedbush.



D'après le courtier, Apple va également devoir (2) recruter des talents externes dans l'IA compte tenu de son manque d'innovation des derniers temps, des experts de l'IA en provenance d'autres entreprises permettant de changer la culture interne et de stimuler la créativité.



Enfin, Wedbush juge (3) qu'Apple va devoir s'allier avec Google afin d'intégrer à fond son outil d'IA baptisé 'Gemini' au sein de l'iPhone sachant qu'OpenAI ne pourrait pas constituer de partenaire viable sur le long terme.



'Miser sur Gemini pourrait grandement améliorer les fonctionnalités IA proposées aux utilisateurs Apple', conclut le professionnel.