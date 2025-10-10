Le titre Applied Digital a bondi de 17% vendredi après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande pour les centres de données spécialisés dans l’intelligence artificielle. La société a dégagé un chiffre d’affaires de 64,2 millions de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal, contre 50 millions anticipés, et limité sa perte à 7 cents par action. Sur un an, les revenus ont progressé de 84%. Depuis janvier, l’action a gagné plus de 350%.

Applied Digital continue d’étendre ses capacités à travers un partenariat majeur avec CoreWeave, incluant un contrat de location de 7 milliards de dollars renforcé ce trimestre avec 150 mégawatts supplémentaires sur le campus Polaris Forge 1 dans le Dakota du Nord. Le revenu total projeté des contrats s’élève désormais à 11 milliards de dollars. Parallèlement, l’entreprise a lancé un second campus, Polaris Forge 2, grâce à un financement de Macquarie Equipment Capital. L'ensemble du projet portera la capacité totale sous bail à 600 MW, avec une mise en service progressive entre 2026 et 2027.

Malgré la forte dynamique commerciale, Applied Digital reste déficitaire, enregistrant une perte nette de 18,5 millions de dollars ce trimestre, contre 4,29 millions un an plus tôt. Pour le trimestre à venir, les analystes s’attendent à une perte de 15 cents par action, avec des revenus estimés à 76 millions de dollars. La direction se montre néanmoins confiante, estimant être bien positionnée pour accompagner les investissements massifs attendus dans l’IA.