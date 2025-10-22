Applied Digital a annoncé mercredi la signature d’un contrat de 5 milliards de dollars avec un hyperscaler américain non identifié, portant sur la location de 200 mégawatts de capacité au sein de son campus Polaris Forge 2, dans le Dakota du Nord. L’accord, conclu pour une durée de 15 ans, représente une étape majeure dans la stratégie de l’entreprise visant à fournir de la puissance de calcul dédiée à l’intelligence artificielle, secteur en forte expansion. Cette annonce a fait grimper l’action de plus de 3% en préouverture, après un repli de 9,36% la veille.

Avec ce contrat, la capacité totale louée par Applied Digital sur ses deux sites Polaris Forge atteint désormais 600 mégawatts. L’entreprise avait déjà conclu un accord cette année avec CoreWeave pour 150 MW supplémentaires dans le même État. La demande croissante en infrastructures spécialisées pour l’IA tire la croissance d’Applied Digital, dont l’action a bondi de plus de 325% depuis janvier, soutenue par l’intérêt des investisseurs pour les centres de données à haute performance. Ce nouveau partenariat conforte la position de l’entreprise comme acteur clé dans l’écosystème de l’IA en pleine structuration.