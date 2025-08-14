Applied Materials a annoncé que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre serait inférieur aux attentes, citant une demande irrégulière de ses clients sur fond d’incertitude économique. Le groupe prévoit 6,70 milliards de dollars de revenus, plus ou moins 500 millions, contre 7,33 milliards anticipés par le consensus LSEG. L’annonce a fait plonger l’action de 11% après la clôture.

Le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs subit les effets combinés des tensions commerciales orchestrées par Washington et des restrictions d’exportation vers la Chine, qui bloquent la vente de ses outils les plus avancés aux clients chinois. Le directeur financier Brice Hill évoque un “recul lié à la digestion des capacités en Chine et à une demande non linéaire” en raison de la concentration du marché et du calendrier des mises en production.

Au troisième trimestre, Applied Materials avait pourtant publié des revenus en hausse de 8% à 7,30 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions, mais la prudence domine pour la suite. Le secteur est globalement sous pression : en juillet, ASML avait déjà prévenu qu’il pourrait ne pas croître en 2026, plusieurs fabricants retardant leurs investissements aux États-Unis dans l’attente de clarifications sur l’impact potentiel des droits de douane.