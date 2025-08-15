Applied Materials : BofA dégrade son opinion à 'neutre'



Bank of America a annoncé vendredi avoir dégradé son conseil sur le titre Applied Materials de 'achat' à 'neutre' au lendemain de la publication des résultats trimestriels de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



La banque d'affaires, qui ramène son objectif de cours de 190 à 180 dollars, justifie sa décision par l'affaiblissement de l'activité du groupe sur le marché chinois et dans fabrication de puces logiques les plus avancées pour les grands fondeurs ('leading-edge F/L'), une tendance de nature à peser selon lui sur la croissance à moyen terme.



Ces difficultés pourraient témoigner, de son point de vue, de potentielles pertes de marché dans la fabrication de wafers (WFE) puises ses concurrents affichent au contraire des taux de croissance de plus de 10% dans le domaine.



'L'incertitude pourrait perdurer, compliquant la possibilité que le titre surperforme en dépit d'une valorisation tout à fait raisonnable', conclut la firme new-yorkaise.