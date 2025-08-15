Applied Materials publie un BPA non-GAAP en hausse de 17% à 2,48 dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, dépassant ainsi sa cible médiane (2,35 dollars), avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,9 point à 30,7%.
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 8% à 7,30 milliards de dollars, au-dessus de sa cible médiane d'il y a trois mois (7,20 milliards), mais pointe une incertitude accrue et une visibilité plus faible à court terme.
'Nous prévoyons une baisse des revenus au quatrième trimestre, en raison de la digestion des capacités en Chine et de la demande non linéaire de clients, au vu de la concentration du marché et du timing de fabrication', prévient son CFO Brice Hill.
Ainsi, pour le trimestre en cours, le groupe californien n'anticipe qu'un BPA non-GAAP de 2,11 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 6,70 milliards de dollars seulement, à plus ou moins 500 millions près.
Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (73,3%), industrie des écrans plats (3,2%) et autres (23,5% ; industries photovoltaïque et électronique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (14,1%), Chine (37,2%), Corée (16,5%), Taiwan (14,8%), Japon (7,9%), Asie (4,2%) et Europe (5,3%).