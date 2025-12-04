Applied Materials est un des leaders mondiaux des équipements de dépôt, de gravure, de packaging et de métrologie. Derrière une dynamique court-terme modérée, la société se prépare à capter l'un des plus robustes cycles technologiques de la décennie : celui de la DRAM nouvelle génération, du GAA et du packaging avancé.

Applied Materials opère sur deux segments principaux : Semi Systems, qui regroupe les équipements de fabrication proprement dits, et AGS (Applied Global Services), activité de services, maintenance, pièces détachées et optimisation des outils.

Ce modèle mixte, stratégique, lui permet d’amortir la cyclicité inhérente aux dépenses d’investissement des clients. Lorsque les fonderies ralentissent les commandes d’équipements (comme c’est le cas actuellement), AGS offre un socle de revenus récurrents. l'entreprise prévoit d’ailleurs une croissance low double digit de cette division en 2026, de quoi absorber la faiblesse temporaire des systèmes Semi. Cette dynamique est loin d’être anecdotique : elle contribue directement à la stabilité du cash-flow, un élément déterminant dans la valorisation long terme des équipementiers.

Les derniers résultats trimestriels illustrent bien cette complémentarité. Si Semi Systems recule de 12% séquentiellement, plombé par une chute de 30 à 35% des ventes en Chine, AGS progresse légèrement d’un trimestre à l’autre. Avec une marge brute non-GAAP solide de 48,1% et un BPA à 2,17 dollars dépassant les attentes, la société prouve sa capacité à naviguer dans un environnement de digestion post-boom.

Une situation conjoncturelle temporairement atone… mais un cycle puissant se prépare

Applied Materials anticipe encore trois trimestres faibles, en ligne avec le consensus mondial des fournisseurs d’équipements. Le WFE restera modéré entre le T4 2025 et le T2 2026, non pas parce que les fonderies manquent d’espace ou réduisent leurs ambitions, mais en raison de calendriers d’installation décalés.

Les plans d’expansion des grands clients le confirment :

Micron n'attend ses premières livraisons d’équipements pour Boise qu’au premier semestre 2027.

SK Hynix et Samsung passeront en cadence élevée en DRAM entre fin 2025 et début 2026, sans accélération majeure avant fin 2026.

TSMC connaîtra un pic relativement stable pour ses outils 2 nm en 2025-2026, avant de concentrer sa croissance sur l’Arizona (3 nm) et son pilote A14.

Intel et Samsung Foundry n’offrent pas encore de signaux de reprise franche au second semestre 2026.

Dans ce contexte, l'entreprise prévoit une année fiscale 2026 quasi flat au premier semestre, avant une progression explosive pour le second semestre. Sur l'ensemble de l'année, cela se traduit par une croissance d’environ 5%, légèrement inférieure aux +10% attendus pour le marché WFE.

Ce retard relatif n’est pas un handicap structurel : il reflète simplement une normalisation plus lente du mix technologique adressé par l'entreprise américaine. Mais c’est précisément au second semestre 2026 que la dynamique pourrait change de nature.

Les moteurs structurels : GAA, hybrid bonding, backside power et DRAM/HBM

La société occupe une place stratégique dans les technologies qui domineront la décennie.

Le GAA (Gate-All-Around), indispensable pour les nœuds 2 nm et au-delà, représente une source majeure d’investissement pour TSMC, Samsung et Intel. Applied Materials , grâce à ses outils de dépôt et de gravure à forte intensité capitalistique, en est l’un des fournisseurs clés.

L'hybrid bonding, cœur du packaging 3D et des HBM, constitue un autre vecteur de croissance. Les transitions technologiques (HBM3e vers HBM4 puis HBM4e) nécessitent des équipements spécialisés où Applied Materials détient une position dominante.

Applied Materials Le backside power delivery, révolution architecturale adoptée pour améliorer l’efficacité énergétique des puces avancées, vient renforcer l’exposition de la société aux nœuds 3 nm et 2 nm.

Ces piliers technologiques sont précisément ceux qui devraient connaître une accélération d’investissements dès le second semestre 2026, faisant de l'entreprise un bénéficiaire mécanique du cycle.

Les dépenses de fabrication de tranches devraient dépasser 20% de croissance en 2026 (elles atteindraient 136,5 Md USD, puis 145 Md USD en 2027 selon les estimations d'UBS), et plus de la moitié de cette hausse proviendrait de la DRAM, segment où la société est le deuxième fournisseur mondial derrière ASML.

Le marché serait en train de sous-estimer massivement la demande chinoise en équipements pour 2026, ce qui constituerait un puissant relai après deux années de digestion.

Le facteur Chine : de vent contraire à soutien discret

La Chine a longtemps été un poids sur les résultats d’AMAT, en particulier via la division Semi Systems. La normalisation des ventes en 2024-2025 a provoqué une baisse notable du mix favorable de l’entreprise. Mais cette période touche à sa fin.

Applied Materials estime que la contribution chinoise reviendra progressivement à un niveau normal (autour de 25 % du chiffre d’affaires) une part cohérente avec les années pré-boom.

La suspension des règles affiliate sur les exportations constitue un élément clé : elle permet de récupérer environ 600 millions de dollars de revenus supplémentaires en 2026, un montant significatif dans un contexte de croissance modérée.

L'impact chinois n'est donc plus un frein structurel, mais plutôt un stabilisateur qui amplifie la reprise mondiale. C’est un changement majeur dans le narratif d’investissement autour du titre.

Un profil financier mieux orienté : marges en reprise, services en expansion, visibilités renforcées

Alors que les ventes d’équipements Semi à la Chine reculent de 30 à 35% séquentiellement, la société parvient à maintenir une marge brute dans la zone des 48%, soutenue par des efforts continus sur les prix et les coûts.

La guidance pour le trimestre de janvier anticipe une marge légèrement améliorée, à 48,4%, niveau qui devrait perdurer jusqu’au premier semestre 2026. Cela confirme une tendance structurante : la profitabilité s’améliore malgré un mix encore défavorable, ce qui constitue un signal très positif pour la revalorisation future du titre.

En parallèle, les services AGS, déjà décrits comme amortisseurs du cycle, entreront en 2026 avec un momentum solide. Une croissance low double digit est attendue, ce qui soutient la visibilité des flux et renforce la capacité de l’entreprise à investir sans dégrader sa marge.

Une valorisation encore raisonnable au regard du cycle à venir

La vision optimiste que je défend souligne le potentiel de gains de parts de marché et l’erreur persistante du marché concernant la demande chinoise. On peut donc anticiper des révisions haussières des bénéfices et un dépassement des objectifs annoncés par l'entreprise. Autrement dit, le titre n'intègre peut être pas pleinement l'amélioration possible des fondamentaux qui pointent vers une accélération marquée en 2026-2027.

Le marché des semi-conducteurs se réinvente au rythme des innovations de rupture : HBM, nœuds de 2 nm, GAA, packaging 3D, backside power. Or, chacune de ces révolutions exige des équipements toujours plus sophistiqués, et Applied Materials se trouve précisément à ce carrefour.