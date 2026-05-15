Applied Materials n'échappe pas aux prises de profits, malgré une publication solide

Applied Materials perd 2,7% ce vendredi en début de séance à Wall Street, ne parvenant pas à échapper à la vague de prises de profits qui touche plus largement le secteur des semi-conducteurs. Pourtant, l'équipementier a clairement dévoilé une publication de bonne facture la veille au soir, avec des bénéfices et revenus records au 2e trimestre comptable, mais aussi des perspectives souriantes.

Des bénéfices et revenus records au 2e trimestre...



Applied Materials a dévoilé un BPA ajusté record au titre de son 2e trimestre 2025-2026, en croissance de 20% en comparaison annuelle à 2,86 USD, battant ainsi nettement les 2,68 USD attendus en moyenne par les analystes, selon Jefferies.



Cette performance s'appuie sur une marge opérationnelle ajustée plus élevée que prévu, en amélioration de 1,4 point à 32,1% contre un consensus à 31%, et ce malgré des dépenses opérationnelles un peu plus fortes qu'estimé à 1,42 MdUSD.



En hausse de 0,8 point à 50% (alors qu'elle était attendue stable), la marge brute ajustée de l'équipementier pour l'industrie des puces a bénéficié d'une amélioration des coûts de fabrication ainsi que des prix, d'après Jefferies.



Son chiffre d'affaires a grimpé de 11% à 7,91 MdsUSD, dépassant un consensus de l'ordre de 7,68 MdsUSD, grâce surtout à des revenus plus élevés qu'anticipé pour les activités fonderie et logique au sein du segment systèmes de semiconducteurs.



...accompagnés de perspectives souriantes...



Sur ces bases, le groupe de Santa Clara affiche des objectifs souriants pour son 3e trimestre comptable, visant ainsi un BPA ajusté de 3,36 USD, à plus ou moins 20 cents, pour des revenus attendus à 8,95 MdsUSD, à plus ou moins 500 MUSD.



"Applied Materials a enregistré des performances trimestrielles record et nous prévoyons désormais que notre activité d'équipements semi-conducteurs croîtra de plus de 30% en 2026", a indiqué son CEO Gary Dickerson.



"Le développement rapide mondial de l'infrastructure IA, combiné aux positions de leadership solides d'Applied, offre une base exceptionnellement solide pour une croissance soutenue et pluriannuelle des revenus et des bénéfices", poursuivait-il.



"Les perspectives augmentent, mais la principale conclusion pour nous a été une confiance accrue dans la durabilité de la croissance s'étendant à 2027 et au-delà", pointe Jefferies, qui reste à "achat" avec un objectif de cours de 510 USD.



"Les clients proposent désormais des prévisions sur huit trimestres avec une visibilité s'étendant jusqu'en 2028 et Applied reste particulièrement bien placé compte tenu de l'exposition relative à la fonderie et logique de pointe et au DRAM", ajoute le broker.



...mais qui ne suffisent pas à empêcher des prises de profits



En dépit de cette publication clairement de bonne facture, l'action Applied Materials essuie un recul de 2,7% en début de séance à Wall Street, reflétant des prises de profits qui ramènent sa progression depuis le 1er janvier aux environs de 67%.



Ces prises de profits s'inscrivent d'ailleurs dans un mouvement plus large sur le secteur des semiconducteurs, comme le montrent des replis de 4,2% sur AMD, de 4% sur Nvidia, de 5,4% sur Micron ou encore de 6,6% sur Intel ce jour.



Ce secteur gagnant de l'IA était jusqu'ici immunisé contre les craintes inflationnistes, mais il se trouve maintenant rattrapé alors que les taux américains atteignent une zone critique et incitent donc les investisseurs à réduire leur exposition au risque.



Cette vague de prises de profits semble d'autant plus justifiée que certains s'interrogent sur la rapidité de la progression enregistrée au cours des dernières semaines, qui apparaît comme une source de fragilité aux yeux de certains.



"Les actions des semi-conducteurs figurent parmi les plus performantes ces dernières semaines, l'ETF VanEck Semiconductor ayant pris plus de 50% depuis fin mars", souligne Michael J. Kramer, fondateur de Mott Capital Management.



"Mais lorsqu'un ETF progresse aussi fortement en si peu de temps, la question n'est plus celle de la forte impulsion, mais de savoir si le mouvement est devenu trop encombré et vulnérable à une pause", prévient le professionnel des marchés.