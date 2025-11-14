Le titre d’Applied Materials chute de plus de 7% vendredi à l’ouverture de Wall Street, après que le groupe a alerté sur une baisse attendue de ses investissements en Chine pour 2026. Le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs subit l’impact des mesures renforcées imposées par les autorités américaines, qui visent à restreindre les exportations de technologies vers la Chine, notamment via des entités affiliées. Ces règles pèsent également sur les performances de concurrents comme ASML et KLA Corporation, dans un marché chinois historiquement crucial pour le secteur.

Bien que la Chine reste le premier marché mondial pour les équipements de production de puces, la part des revenus d’Applied Materials provenant du pays est tombée à 25%, contre près de 40% il y a quelques années. L’entreprise prévoit néanmoins un redressement de son activité au second semestre de l’exercice fiscal 2026. En parallèle, la suspension temporaire de certaines restrictions commerciales, obtenue après des discussions bilatérales entre Washington et Pékin, pourrait permettre à Applied de récupérer environ 600 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Le PDG Gary Dickerson a dénoncé une concurrence inégale, affirmant que certains rivaux étrangers continuent à servir des clients chinois inaccessibles à Applied. Malgré ces tensions, la direction rejette l’hypothèse d’une perte de parts de marché. Le mois dernier, la société avait anticipé un impact négatif de 600 millions de dollars sur ses revenus 2026 et annoncé une réduction de 4% de ses effectifs. Toutefois, le titre reste en progression de 37,3% depuis janvier, et plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours à la suite des derniers résultats.