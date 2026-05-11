Applied Materials s'engage dans un partenariat d'innovation avec TSMC
Applied Materials annonce un nouveau partenariat d'innovation avec TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) afin d'accélérer le développement et la commercialisation des technologies semi-conductrices nécessaires à la prochaine ère de l'IA.
En travaillant ensemble à l'EPIC Center d'Applied dans la Silicon Valley, les deux groupes innoveront conjointement pour développer les matériaux, équipements et technologies de procédé nécessaires à la mise à l'échelle des dispositifs semi-conducteurs de nouvelle génération.
Ils oeuvreront notamment à des technologies de procédé permettant des améliorations continues en matière de puissance, de performance et de surface sur des noeuds logiques de pointe, répondant aux exigences croissantes de l'IA et du calcul haute performance.
Applied et TSMC chercheront aussi de nouveaux matériaux et équipements de fabrication de nouvelle génération permettant la formation précise de structures de transistors 3D et d'interconnexions de plus en plus complexes.
Ils étudieront enfin des approches avancées d'intégration des procédés qui améliorent le rendement, le contrôle de la variabilité et la fiabilité, à mesure que les dispositifs évoluent vers des architectures empilées verticalement et à grande échelle.
Le nouvel EPIC Center d'Applied dans la Silicon Valley, d'une valeur de 5 MdsUSD, représente le plus important investissement américain jamais réalisé dans la R&D d'équipements avancés pour semi-conducteurs. Il sera opérationnel cette année.
Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (73,3%), industrie des écrans plats (22,5%) et autres (4,2% ; industries photovoltaïque et électronique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (10,8%), Chine (30,1%), Taiwan (24,2%), Corée (19,8%), Japon (8%), Asie (3,8%) et Europe (3,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.