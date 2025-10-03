Applied Materials prévoit une baisse de 600 millions de dollars de son chiffre d'affaires en 2026, après le durcissement par Washington des règles d'exportation vers la Chine, a annoncé la société américaine dans un avis SEC.
La nouvelle réglementation élargit la liste noire aux filiales de sociétés déjà sanctionnées, compliquant l'envoi de produits, pièces et services sans licence spécifique.
Le groupe californien s'attend aussi à un impact de 110 millions sur ses revenus du quatrième trimestre. Le titre reculait de 4% hier soir, post-séance américaine dans le sillage de l'annonce.
Applied Materials, déjà fragilisé par le ralentissement chinois et les droits de douane, avait livré en août des prévisions décevantes.
Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (73,3%), industrie des écrans plats (3,2%) et autres (23,5% ; industries photovoltaïque et électronique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (14,1%), Chine (37,2%), Corée (16,5%), Taiwan (14,8%), Japon (7,9%), Asie (4,2%) et Europe (5,3%).
