Applied Materials touché par de nouvelles restrictions américaines à l'export

Applied Materials prévoit une baisse de 600 millions de dollars de son chiffre d'affaires en 2026, après le durcissement par Washington des règles d'exportation vers la Chine, a annoncé la société américaine dans un avis SEC.



La nouvelle réglementation élargit la liste noire aux filiales de sociétés déjà sanctionnées, compliquant l'envoi de produits, pièces et services sans licence spécifique.



Le groupe californien s'attend aussi à un impact de 110 millions sur ses revenus du quatrième trimestre. Le titre reculait de 4% hier soir, post-séance américaine dans le sillage de l'annonce.



Applied Materials, déjà fragilisé par le ralentissement chinois et les droits de douane, avait livré en août des prévisions décevantes.