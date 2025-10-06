L’action AppLovin a dévissé lundi après la révélation d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur ses méthodes de collecte de données. Selon Bloomberg, le régulateur cherche à déterminer si l’entreprise américaine de publicité mobile a enfreint les règles encadrant la diffusion de publicités ciblées. L’enquête, encore préliminaire, aurait été déclenchée par une plainte déposée par un lanceur d’alerte et appuyée par plusieurs rapports de vendeurs à découvert. Aucun chef d’accusation n’a encore été retenu. Le titre perd toutefois 14,03%

Le titre, qui avait connu une envolée spectaculaire de plus de 700% en 2024 puis encore 80% cette année, a été fortement sanctionné en Bourse. Cette ascension reposait sur les performances de son moteur publicitaire AXON, dopé à l’intelligence artificielle. Mais la société, récemment intégrée au S&P 500, fait face depuis plusieurs mois à des accusations récurrentes de pratiques opaques. Des fonds tels que Fuzzy Panda, Culper Research et Muddy Waters affirment qu’AppLovin contournerait les politiques de plateformes comme Meta, TikTok ou Google (Alphabet) pour extraire illégalement des identifiants utilisateurs à des fins de ciblage publicitaire.

En février déjà, un rapport de Muddy Waters avait entraîné une chute de 12% du titre. Le PDG Adam Foroughi avait alors défendu la conformité des pratiques de son groupe, accusant les vendeurs à découvert de manipuler le marché pour leur profit. L’enquête de la SEC marque néanmoins une nouvelle étape dans le bras de fer opposant AppLovin à ses détracteurs, à un moment où le secteur adtech est soumis à une surveillance réglementaire accrue aux États-Unis.