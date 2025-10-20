Roche annonce que la FDA a approuvé Gazyva/Gazyvaro pour le traitement d'adultes atteints de néphrite lupique active recevant un traitement standard, ainsi qu'un temps de perfusion plus court de 90 minutes après la première perfusion, pour les patients éligibles.
Après quatre doses initiales au cours de la première année, Gazyva/Gazyvaro peut être administré deux fois par an, offrant une option de traitement efficace et potentiellement plus pratique que les thérapies ciblées traditionnelles.
Cette approbation par l'autorité sanitaire américaine se fonde sur la supériorité de Gazyva/Gazyvaro par rapport au traitement standard seul, démontrée par les données de phase II NOBILITY et de phase III REGENCY.
'Gazyva/Gazyvaro est le seul anticorps monoclonal anti-CD20 à avoir démontré un bénéfice complet de la réponse rénale dans la néphrite lupique dans une étude randomisée de phase III', met en avant le groupe de santé suisse.
'La néphrite lupique touche plus de 1,7 million de personnes dans le monde, principalement des femmes de couleur et en âge de procréer, avec jusqu'à un tiers des patients progressant vers une insuffisance rénale terminale', précise-t-il en outre.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.