Pour la première fois depuis 2003, Vanguard a dépassé BlackRock comme premier émetteur d’ETF aux États-Unis.

Selon les données compilées par Bloomberg, Vanguard gère environ 4 390 MrdsUSD d’actifs sur ses ETF cotés aux États-Unis, contre 4 360 milliards pour BlackRock.

Bloomberg

Pendant plus de vingt ans, BlackRock – à travers sa franchise iShares – a incarné l’expansion industrielle des ETF. La firme de Larry Fink a construit une machine tentaculaire, couvrant presque toutes les classes d’actifs, toutes les clientèles et presque tous les usages possibles des fonds cotés. Cette domination a été consolidée par le rachat en 2009 de Barclays Global Investors, qui incluait iShares, dans une opération qui a contribué à faire de BlackRock le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Mais le sommet américain lui échappe désormais au profit d’un rival longtemps perçu comme plus austère, plus monotone, plus discipliné – et qui a précisément gagné grâce à cette monotonie.

La victoire de Vanguard n’a pas été obtenue d’une percée dans les ETF crypto, d’un pari sur l’intelligence artificielle, ni d’une série d’acquisitions agressives. Elle est le fruit d’un phénomène beaucoup plus lent, beaucoup plus patient, presque géologique : des millions d’investisseurs particuliers et de conseillers financiers qui continuent, mois après mois, à verser de l’argent dans les mêmes fonds indiciels à très bas coûts, quelles que soient les secousses du marché. C’est une victoire de l’inertie disciplinée sur la sophistication commerciale.

Le fonds totem qui a fait basculer la balance

Si l’on devait donner un visage à ce basculement, ce ne serait pas celui d’un banquier d’affaires ni d’un trader de Manhattan. Ce serait celui d’un ticker : VOO. Le Vanguard S&P 500 ETF est devenu en juin 2026 le premier ETF de l’histoire à franchir le seuil des 1 000 MrdsUSD d’actifs. Il y est parvenu moins de dix-huit mois après avoir dépassé SPY, le mythique ETF de State Street lancé en 1993, et au terme d’une ascension alimentée par la même recette implacable : exposition large au marché américain, frais minuscules, lisibilité parfaite du produit. VOO facture 0,03% de frais annuels, contre 0,09% pour SPY.

Dans une industrie où l’on parle beaucoup d’innovation produit, de gammes thématiques, de smart beta, de tokenisation, de fonds actifs et de nouveaux wrappers, le produit qui a fait tomber le roi est sans doute le plus banal qui soit : un ETF qui réplique le S&P 500, pour presque rien.

Pourquoi Vanguard attire un argent plus patient

Pour comprendre pourquoi Vanguard a fini par rattraper BlackRock, il faut revenir à ce qui distingue fondamentalement l’entreprise de ses concurrents. Vanguard n’est pas structurée comme un gestionnaire d’actifs classique avec des actionnaires externes à rémunérer. Le groupe rappelle lui-même que sa structure “investor-owned” – les fonds possèdent Vanguard, et les investisseurs possèdent les fonds – lui permet de privilégier le long terme et de répercuter les économies d’échelle sur les frais plutôt que sur la rentabilité de l’actionnaire. Depuis 1975, Vanguard dit avoir réduit les frais de ses fonds plus de 2 000 fois. En début d’année, la firme indiquait que ses baisses de frais depuis février 2025 étaient en train de restituer plus d’un demi-milliard de dollars aux investisseurs, dont près de 250 millions pour la seule année 2026. Son ratio moyen de frais pondéré par les actifs n’est plus que de 0,06%, contre 0,39% pour le reste de l’industrie américaine.

C’est une mécanique cumulative. Plus Vanguard collecte, plus ses coûts unitaires baissent. Plus ses coûts baissent, plus ses fonds deviennent attractifs pour les épargnants de long terme et pour les conseillers financiers soucieux de proposer des solutions simples, robustes et défendables face au client.

L’autre différence cruciale, c’est la forme même de l’offre. À fin mai, ETFGI comptabilisait 487 ETF pour iShares aux États-Unis, contre 115 pour Vanguard. Pourtant, l’écart d’actifs entre les deux était déjà quasi nul. C’est probablement la statistique la plus parlante : Vanguard a presque la même masse critique qu’iShares avec environ un quart du nombre de produits. Là où BlackRock a bâti une plateforme universelle, Vanguard a concentré sa puissance sur un nombre réduit de fonds de base, très liquides, très connus, très intégrés aux allocations standard. C’est la différence entre un supermarché financier et une poignée de références devenues quasi automatiques.

Bloomberg souligne aussi que la composition de la clientèle joue un rôle décisif. Vanguard s’appuie davantage sur des investisseurs particuliers et des conseillers attachés à une logique “acheter et conserver”, quand BlackRock est plus exposé à des clients institutionnels, dont les flux sont par nature plus tactiques, parfois plus opportunistes et donc plus volatils.

BlackRock perd la couronne, mais pas l’empire

Il serait pourtant faux de lire ce renversement comme un déclin de BlackRock. Le groupe reste, de très loin, la plus grande machine de gestion d’actifs au monde. Les actifs sous gestion totaux de BlackRock ont atteint un record de 14 040 milliards à la fin de 2025, contre environ 10 000 milliards pour Vanguard au début de 2026.

Ce que ce duel dit du nouvel âge des ETF

Ce basculement intervient dans une industrie qui a complètement changé d’échelle. Au tournant des années 2000, les ETF restaient, pour beaucoup d’épargnants, un outil de niche. En 2026, ils forment l’une des grandes infrastructures de l’épargne mondiale. ETFGI a recensé 5 283 ETF cotés aux États-Unis à fin mai, pour 15 690 MrdsUSD d’actifs, et 21 910 MrdsUSD au niveau mondial à fin avril.