Le discours de Jérôme Powell continue de tempérer le marché si bien que la bourse américaine enchaîne son second jour de baisse

Jerome Powell a jeté un froid mardi en affirmant que les valorisations boursières paraissaient "relativement élevées". Le président de la Fed a également insisté sur la nécessité de manœuvrer avec prudence face au ralentissement de l’emploi et à des pressions inflationnistes toujours présentes. Ces propos ont calmé l’optimisme des marchés quant à un assouplissement monétaire rapide, même si une nouvelle baisse de 25 points de base reste anticipée lors de la réunion d’octobre.

Depuis, Wall Street enchaîne une deuxième séance de repli. Le S&P 500 recule de 0,28% à 6 637,9 points, le Dow Jones cède 0,37% à 46 121,2 points, et le Nasdaq 100 perd 0,31% pour terminer à 24 503,5 points.

Lithium Americas a signé l’exploit du jour avec un bond de 95,52%, dopé par des rumeurs évoquant une prise de participation de près de 10% par l’administration Trump. Alibaba a gagné 8,21% après l’annonce d’investissements accrus dans l’intelligence artificielle, le lancement d’un modèle multimodal (texte, audio, vidéo et images) et un partenariat avec les logiciels de Nvidia pour développer sa branche robotique.

Marvell Technology a progressé de 7,33% grâce à un programme de rachat d’actions de 5 milliards de dollars. À l’inverse, Micron Technology a reculé de 2,82% après la publication de résultats trimestriels décevants. Oracle a lâché 1,74% dans le sillage de rumeurs concernant une émission obligataire de 15 milliards de dollars. Enfin, Freeport-McMoRan a décroché de 16,95% après avoir abaissé ses prévisions de ventes de cuivre et d’or pour le troisième trimestre, enregistrant la plus forte baisse du S&P 500.

Les investisseurs attendent désormais la publication, vendredi, de l’indice PCE, l’un des indicateurs favoris de la Fed pour suivre l’évolution de l’inflation. Ses résultats pourraient être déterminants pour préciser la position de l’institution lors de sa prochaine réunion