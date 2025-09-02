+886%. C’est la performance de BitMine Immersion Technologies depuis fin juin. Une société qui, en l’espace de quelques semaines, est passée de l’ombre à la lumière en se hissant au sommet d’un territoire encore inexploré : celui de l’accumulation massive d’ethers (ETH), la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum.

Du minage de Bitcoin à la couronne d’Ethereum

Fondée en 1995, l’entreprise basée à Atlanta était initialement axée sur les logiciels et services informatiques. Au fil du temps, elle a opéré un premier virage vers l’industrie du minage de Bitcoin, exploitant des centres de données à refroidissement par immersion pour maximiser sa puissance de calcul. Cette transition a fait de BitMine un mineur de Bitcoin de taille moyenne, hébergeant du matériel pour des tiers et minant pour son propre compte.

Puis, en 2025, virage radical. Exit le minage de BTC, place à une stratégie folle : accumuler de l’ETH comme jamais personne ne l’avait fait. En six semaines seulement, l’entreprise est devenue l’entreprise qui possède le plus d’ethers au monde. Son objectif ? Ajouter encore 20 milliards de dollars pour renforcer son avance. Une offensive éclair, qui rappelle les premiers coups de maître de Strategy en 2020, quand Michael Saylor décidait de parier l’avenir de son entreprise sur le Bitcoin.

L’alchimie des 5 %

Derrière ce pari audacieux se trouve Tom Lee, figure respectée de Wall Street et cofondateur de Fundstrat Global Advisors. Devenu président de BitMine en juin 2025, Tom Lee a apporté à l’entreprise sa conviction que l’avenir de la finance décentralisée se jouera en grande partie sur Ethereum. Son credo stratégique, baptisé poétiquement “Alchemy of 5%”, est simple à énoncer mais ambitieux : accumuler 5% de l’offre totale d’ethers. Concrètement, cela représente environ 6 millions d’ETH (sur une offre actuelle d’environ 120,7 millions de tokens).

Atteindre ce niveau ferait de BitMine un acteur quasi incontournable de l’écosystème Ethereum, avec un poids tel qu’il pourrait potentiellement influencer le réseau lui-même. À ce jour, l’entreprise détient déjà 1,9 million d’ETH, soit plus de 31% de son objectif en un temps record. Si Strategy contrôle environ 3% du Bitcoin en circulation, BitMine se prépare à dépasser cette barre symbolique avec Ethereum.

Les entreprises qui possèdent le plus d'ethers

Strategic ETH Reserve

Les alliés de poids

Parmi les investisseurs ayant participé aux récentes levées de fonds figurent des noms bien connus comme Peter Thiel (Founders Fund), Cathie Wood (ARK Invest) et Bill Miller III (légendaire investisseur value). Trois investisseurs iconiques, capables d’attirer le capital institutionnel le plus frileux. D’autres fonds crypto réputés – Pantera Capital, Galaxy Digital, Digital Currency Group, Kraken – figurent également au tour de table. De quoi donner à BMNR une légitimité immédiate auprès des grands fonds, au-delà de la simple spéculation crypto.

Le secret des trésors : le staking

Un détail change tout entre la stratégie Bitcoin de Strategy et la stratégie Ethereum de BitMine : la possibilité de staker l’ether. Contrairement au bitcoin, qui reste un actif oisif en portefeuille, l’ether détenu peut être mis en staking sur le réseau Ethereum. Le staking consiste à immobiliser des ETH pour participer à la sécurisation du réseau Proof of Stake, en échange de quoi on perçoit des récompenses annuelles – typiquement autour de 3 à 5% d’intérêts par an en ETH.



Pour BitMine, qui se veut le plus grand “coffre-fort” d’ETH au monde, c’est un atout considérable. Avec plus de 1,9 million d’ETH, la société engrange potentiellement des revenus passifs dépassant 2% de rendement annuel sur ses avoirs. Ces intérêts en ETH viennent gonfler sa trésorerie sans coût additionnel, créant un flux de trésorerie gratuit qu’elle peut réinvestir dans l’accumulation de nouveaux ethers. Ce mécanisme de boule de neige permet à BitMine d’accroître ses réserves même sans nouvelles levées de fonds, simplement en profitant du fonctionnement même d’Ethereum.



Sur le long terme, si BitMine atteint son objectif de 6 millions d’ETH et que le rendement du staking reste autour de 4%, cela représenterait plus de 240 000 ETH par an générés en intérêt – de quoi auto-financer en partie la croissance des réserves. C’est pourquoi Tom Lee qualifie Ethereum d’ “actif productif”, un atout qui pourrait accélérer l’atteinte du fameux seuil de 5% de l’offre mondiale.

Les risques d’un pari aussi ambitieux

Malgré ses attraits, la stratégie de BitMine n’est pas dénuée de risques. Il convient de rappeler que BMNR reste avant tout une action cotée en Bourse, avec tout ce que cela implique de volatilité et de psychologie de marché. Le cours de l’action peut baisser même si le prix de l’ETH grimpe, par exemple en cas de prises de bénéfices massives des premiers investisseurs ou si le marché juge le titre surévalué par rapport à la valeur de ses actifs. À l’inverse de la détention directe d’ETH, investir via BitMine expose à des facteurs exogènes : liquidité du marché boursier, sentiment des actionnaires, risque de gestion, etc.



Un autre écueil potentiel est le spectre de la dilution. Pour financer ses achats massifs d’ETH, BitMine a émis et émettra de nouvelles actions – ce qui augmente le nombre de parts à répartir sur un même “gâteau” de crypto-actifs. Si l’entreprise lève du capital alors que son cours est bas, les actionnaires existants voient leur part de trésorerie par action diminuer. Tom Lee en est conscient et insiste sur la notion d’ “accrétion” plutôt que de dilution : tant que la valeur en ETH par action s’accroît, l’opération profite aux actionnaires.

Jusqu’ici, BitMine a réussi ce pari. Par exemple, entre la fin juillet et la fin août 2025, la valeur nette crypto par action (actifs crypto + cash divisés par le nombre d’actions) est passée de 22,84 dollars à 39,84 dollars. Autrement dit, chaque action BMNR représentait l’équivalent de 4 dollars d’ETH au lancement de la stratégie, puis environ 40 dollars d’ETH quelques semaines plus tard – une multiplication par 10 qui témoigne d’une création de valeur effective pour les actionnaires existants.

Cours de l'action de Bitmine depuis fin juin

Zonebourse

Néanmoins, cet équilibre reste fragile : il suppose que l’appétit du marché pour financer BitMine demeure soutenu et que le cours de l’action reste suffisamment élevé lors des futures levées. Dans le cas contraire, BitMine pourrait se retrouver contraint de lever des fonds au mauvais moment, diluant cette fois significativement ses actionnaires. C’est un numéro d’équilibriste que la direction devra gérer avec finesse pour conserver la confiance des investisseurs.

ETH, l’actif roi du cycle ?

Au-delà de la société elle-même, c’est l’actif sous-jacent qui dicte l’avenir : Ethereum. Avec l’arrivée des ETF spot, la montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi), la tokenisation des actifs réels et une réglementation plus claire, tous les ingrédients semblent réunis pour une hausse prolongée. Les présentations de BitMine n’hésitent pas à projeter un ether à 60 000 dollars. Un objectif audacieux – peut-être trop – mais révélateur de l’état d’esprit. Reste à savoir si le pari tiendra. BMNR, comme toute entreprise, peut se heurter à la volatilité, aux erreurs de gestion ou à la méfiance des marchés. Affaire à suivre.



