Après les records, Morgan Stanley s'allège au capital d'Infineon

Morgan Stanley a réduit sa participation au capital d'Infineon à la suite d'une cession d'actions, apprend-on lundi dans un avis financier déposé auprès des autorités de marché.

En date du lundi 29 juin, la banque d'investissement détenait 1,3 milliard de droits de vote, soit 4,42% du capital du fabricant de puces, à comparer à 4,70% lors de sa précédente notification.



Il est précisé que la firme new-yorkaise contrôlait directement 2,86% sous forme d'actions et 1,56% par l'intermédiaire d'instruments financiers.



Cet allègement intervient alors que le titre Infineon s'est envolé de 102% depuis le début de l'année, sur fond d'engouement pour les valeurs des semi-conducteurs avec l'essor de l'IA, ce qui l'a conduit à signer de nouveaux plus hauts historiques au mois de juin.



L'action cédait 2% autour de 76 euros lundi à la Bourse de Francfort vers 14h dans le sillage de cette information.