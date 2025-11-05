Invest Securities relève son conseil sur bioMérieux, passant de 'neutre' à 'achat', tandis que l'objectif de cours est maintenu à 124 euros. Le broker juge la publication trimestrielle, parue hier, comme 'légèrement décevante', notamment en raison de la contreperformance du Diagnostic Moléculaire, liée à une saison grippale plus tardive. 'En revanche, le rythme soutenu des installations de BIOFIRE et SPOTFIRE est rassurant', nuance Invest, précisant d'ailleurs que les objectifs 2028 ont été confirmés par la société. De plus, 'une épidémie grippale plus intense n'est pas à exclure aux États-Unis, en raison de la faiblesse historique de la couverture vaccinale', conclut le broker.