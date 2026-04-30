Après Powell et les tech, les marchés américains évoluent sans direction commune

L'actualité aux Etats-Unis est très dense. Hier, les investisseurs ont pris connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed ainsi que des résultats trimestriels des fleurons de la tech. Ils suivent toujours l'évolution du conflit au Moyen-Orient qui entre dans son 61ème jour. Plus de 90 minutes après l'ouverture, les marchés américains se dispersent. Le Dow Jones gagne 1,19% à 49 444,24 points. A l'inverse, le Nasdaq cède 0,32% à 24 594,37 points.

Sur le conflit au Moyen-Orient, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé jeudi que le blocus des ports de son pays par les Etats-Unis était "voué à l'échec" et ne ferait qu'aggraver les perturbations dans le Golfe. Cette tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales", a t-il déclaré dans un communiqué.



De plus, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a assuré ce jeudi que le contrôle par son pays du détroit stratégique d'Ormuz garantirait un avenir sans présence américaine dans la région.



En outre, lors de sa première audition parlementaire depuis le début de la guerre en Iran, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a été questionné sur le coût de cette guerre moyen-oriental. Il a affirmé "qu'il avait été évalué par le Pentagone à 25 milliards de dollars, les principales dépenses concernant des munitions". Critiqué sur ces sommes investies, le ministre a répondu : "Quel est le prix à payer pour faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire ?".



Reconduire le blocus ?



Donald Trump a évoqué la possibilité d'étendre la durée du blocus contre l'Iran pendant plusieurs mois, lors d'une réunion avec des dirigeants du secteur pétrolier, selon les propos hier d'un haut responsable de la Maison Blanche.



Le président russe Vladimir Poutine a averti le président américain contre les "conséquences dommageables" qu'engendrerait une nouvelle action militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov à la presse.



Dans ce contexte géopolitique pesant, avec l'incertitude sur le déblocage du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole chutent. Après 17h, le Brent recule de 5,83% à 114,59 USD. Le WTI perd 3,26% à 105,64 USD.



Le statu quo de la Fed



Hier soir, la Fed a dévoilé sa décision de politique monétaire, à l'issue de ses deux jours de réunion. Sans surprise, la Banque centrale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés, mais dans son communiqué, elle a jugée l'inflation "élevée", contre "quelque peu élevée" auparavant. Ce changement, lié à la hausse des prix de l'énergie, pourrait révéler que la Fed ne va pas baisser ses taux dans l'immédiat.



3 personnes (présidents de Fed régionales) souhaitaient le retrait du biais accommodant et 1 personne (Stephen Miran) souhaitait une baisse de taux de 25 points de base.



Réagissant à cette décision, Paolo Zanghieri, macroéconomiste chez Generali Investments explique que "Powell a adopté un ton mesuré : l'économie reste solide, mais l'incertitude grandit car l'ampleur, la durée et les répercussions de la crise du Golfe restent floues". "La Fed reste optimiste : la croissance est solide, la consommation tient bon et l'investissement est vigoureux, même si le secteur immobilier reste en berne. La demande " insatiable " en capacité des centres de données stimule les dépenses d'investissement. Dans l'ensemble, la demande privée dépasse les 2 % et la croissance semble généralisée", souligne l'analyste.



"Nous anticipons toujours que le prochain mouvement de taux sera une baisse, avec un taux neutre autour de 3 %. Toutefois, le calendrier est incertain. Si le conflit iranien et le choc énergétique semblent plus persistants, il pourrait falloir plus longtemps pour que l'inflation sous-jacente reflue vers la cible de la Fed, compliquant ainsi la décision d'assouplir la politique monétaire", a commenté, de son côté, Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, après cette décision.



Dans son discours après la réunion, Jerome Powell a indiqué qu'il resterait au board de la Fed malgré la fin de son mandat de président le 15 mai prochain (son mandat de "simple" gouverneur court jusqu'en janvier 2028).



Fortunes diverses pour les valeurs tech



Hier soir, après la clôture de Wall Street, les géants du secteur technologique ont dévoilé leurs résultats du premier trimestre.



Amazon (-1,41%) recule . Le géant du e-commerce a publié des résultats supérieurs aux attentes sur cette période de trois mois. Le bénéfice par action de 2,78 USD, dépassent les 1,64 USD anticipé. Le chiffre d'affaires a atteint 181,52 MdsUSD, dépassant également les prévisions fixées à 177,30 MdsUSD. La performance est notamment soutenue par Amazon Web Services, dont les revenus ont progressé de 28% sur un an pour atteindre 37,59 milliards de dollars, ainsi que par l'activité publicitaire, qui a généré 17,24 MdsUSD.



Malgré ces résultats solides, les investisseurs restent préoccupés par le niveau élevé des dépenses, en particulier dans l'intelligence artificielle. Les investissements ont atteint 44,2 MdsUSD sur le trimestre, contribuant à une chute de 95% du flux de trésorerie disponible sur douze mois, à 1,2 MdUSD.



De son côté, Meta perd environ 10%. Le marché a sanctionné le titre en raison de signaux jugés moins favorables, notamment sur les indicateurs d'audience et la trajectoire des investissements. Le groupe a publié des résultats trimestriels contrastés, avec un chiffre d'affaires de 56,3 MdsUSD, en hausse de 33% sur un an et supérieur aux 55,45 MdsUSD attendus par les analystes. Le groupe a également annoncé des dépenses d'investissement de 19,84 MdsUSD sur le trimestre, inférieures aux attentes mais accompagnées d'une révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Microsoft cède environ 5% en dépit de résultats solides au premier trimestre. Ils ont dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires de 82,89 MdsUSD, en hausse de 18% sur un an, est supérieur aux prévisions de 81,39 MdsUSD. Le bénéfice net a atteint 31,78 MdsUSD, soit 4,27 dollars par action, contre 25,82 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 4,27 USD, au-dessus des 4,06 USD anticipés par les analystes.



A l'inverse, Alphabet gagne près de 7% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 109,9 MdsUSD, au-dessus des 107,2 milliards anticipés. Cette performance est saluée par le marché. La dynamique est largement tirée par l'activité cloud, qui bénéficie de l'essor rapide des besoins liés à l'intelligence artificielle.



Dans le reste de l'actualité des sociétés cotées, le laboratoire américain Bristol Myers Squibb progresse de près de 4%. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3%, à 11,5 MdsUSD de dollars, sur les trois premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'exercice, il a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. Les revenus sont notamment attendus entre 46 et 47,5 MdsUSD.



Le géant américain du jouet Mattel (-0,37%) a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes. Sur la période de janvier à mars il a enregistré un chiffre d'affaires de 862,2 MUSD, en hausse de 4% sur un an, ainsi qu'un bénéfice net de 61 MUSD, contre une perte de 40,3 MUSD un an plus tôt. Le consensus tablait pour sa part sur des revenus de 808 MUSD et une perte nette de 72 MUSD.



Caterpillar bondit d'environ 9%, porté par sa performance au premier trimestre 2026. Le BPA ajusté est en progression de 30% environ à 5,54 USD, dépassant d'environ 19% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 18%. Les revenus se sont accrus de 22% à 17,4 MdsUSD, une croissance portée principalement par des volumes de ventes plus importants pour 2,3 MdsUSD.



Mastercard se replie de plus de 3,5%. Pourtant, le fournisseur de solutions de paiements a publié un bénéfice net ajusté en croissance de 20% à 4,1 MdsUSD au premier trimestre 2026, soit 4,60 USD par action (+23%), un BPA battant ainsi de 4% l'estimation moyenne des analystes. Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 1,5 point à 60,8% pour des revenus nets en croissance de 16% à 8,4 MdsUSD.



Du côté des statistiques, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 189 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 20 avril, un chiffre en baisse de 26 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la hausse, passant de 214 000 à 215 000. Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



De surcroît, aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,7% au mois de mars selon des données préliminaires, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait progressé de 0,4%. En rythme annuel, il n'a pas réservé de surprise avec une hausse de 3,5%, contre un précédent à 2,8%. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, les données sont également ressorties conformes aux prévisions avec une hausse de 0,3% en mars, pour une progression de 3,2% en rythme annuel.



Par ailleurs, les revenus des ménages ont augmenté de 0,6% en mars aux Etats-Unis, ressortant au-dessus du consensus de 0,3%. Ils étaient stables le mois précédent. De leur côté, les dépenses des ménages ont progressé de 0,9% en mars, en ligne avec les attentes, après une augmentation de 0,6% (révisé de 0,5%) en février.