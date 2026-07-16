Après ses résultats prometteurs, UnitedHealth devrait bondir à l'ouverture de Wall Street
Les résultats du 2e trimestre 2026 sont nettement supérieurs à ceux de l'an dernier et au-dessus des attentes du marché. Le groupe a d'ailleurs relevé sa guidance de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice et annoncé des rachats d'actions massifs. De quoi donner le sourire aux investisseurs : le titre est attendu en hausse de plus de 6% à l'ouverture de Wall Street.
UnitedHealth Group a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,48 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, un chiffre en hausse de 61% sur un an, et largement au-delà du consensus S&P qui ciblait plus modestement 4,19 MdsUSD.
Le bénéfice par action publié ressort ainsi à 6,04 USD, contre 3,74 USD un an plus tôt, et un consensus à 4,63 USD. En données ajustées, le BPA ajusté ressort à 6,38 USD, en hausse de 56,4% par rapport aux 4,08 USD du 2e trimestre 2025.
De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 112 MdsUSD, en hausse modérée de 0,4% par rapport à l'an dernier, mais surpassant une fois de plus les anticipations du consensus (110,8 MdsUSD).
Fort de cette dynamique, UnitedHealth Group a relevé ses perspectives : le groupe vise désormais un BPA ajusté compris entre 19,5 et 20 USD, contre 17,75 à 18,25 USD auparavant. Il prévoit par ailleurs "au moins 5 MdsUSD de rachats d'actions sur l'exercice".
"Nos résultats et nos perspectives reflètent les progrès continus de nos efforts pour simplifier notre fonctionnement, améliorer à la fois l'accessibilité financière des soins et l'expérience des patients comme des professionnels de santé, tout en mettant les technologies modernes au service d'améliorations concrètes pour les personnes", a commenté Stephen Hemsley, le CEO du groupe.
Stephen J. Hemsley est membre du conseil d'administration de Cargill, Inc. et de l'université de St. Thomas (Minnesota) et président du conseil d'administration de UnitedHealth Group, Inc.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Fordham.
UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (53,7% ; UnitedHealthcare) ;
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (42,9% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- prestations de services informatiques (3,4% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.