Après ses résultats prometteurs, UnitedHealth devrait bondir à l'ouverture de Wall Street

Les résultats du 2e trimestre 2026 sont nettement supérieurs à ceux de l'an dernier et au-dessus des attentes du marché. Le groupe a d'ailleurs relevé sa guidance de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice et annoncé des rachats d'actions massifs. De quoi donner le sourire aux investisseurs : le titre est attendu en hausse de plus de 6% à l'ouverture de Wall Street.

UnitedHealth Group a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,48 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, un chiffre en hausse de 61% sur un an, et largement au-delà du consensus S&P qui ciblait plus modestement 4,19 MdsUSD.



Le bénéfice par action publié ressort ainsi à 6,04 USD, contre 3,74 USD un an plus tôt, et un consensus à 4,63 USD.

En données ajustées, le BPA ajusté ressort à 6,38 USD, en hausse de 56,4% par rapport aux 4,08 USD du 2e trimestre 2025.



De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 112 MdsUSD, en hausse modérée de 0,4% par rapport à l'an dernier, mais surpassant une fois de plus les anticipations du consensus (110,8 MdsUSD).



Fort de cette dynamique, UnitedHealth Group a relevé ses perspectives : le groupe vise désormais un BPA ajusté compris entre 19,5 et 20 USD, contre 17,75 à 18,25 USD auparavant. Il prévoit par ailleurs "au moins 5 MdsUSD de rachats d'actions sur l'exercice".



"Nos résultats et nos perspectives reflètent les progrès continus de nos efforts pour simplifier notre fonctionnement, améliorer à la fois l'accessibilité financière des soins et l'expérience des patients comme des professionnels de santé, tout en mettant les technologies modernes au service d'améliorations concrètes pour les personnes", a commenté Stephen Hemsley, le CEO du groupe.

