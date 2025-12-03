Après son bond de la veille Carbios se contracte, Kepler Chevreux reste à l'achat

Kepler Cheuvreux confirme son conseil à l'achat sur le titre Carbios, avec un objectif de cours inchangé à 14 euros.



L'analyste estime que la signature de l'accord définitif avec Wankai New Materials, qui prévoit une coentreprise en Chine pour construire la première usine asiatique de biorecyclage enzymatique du PET (50 000 tonnes par an), constitue un "jalon structurant" pour l'industrialisation de Carbios.



Selon le broker, la structure de financement du projet (115 millions d'euros, dont 70% de dette entièrement garantie par Wankai) permet à Carbios d'éviter une "pression de financement" supplémentaire et de préserver sa flexibilité financière, tout en réduisant le risque d'exécution industrielle grâce à un partenaire parmi les quatre premiers producteurs mondiaux de PET.



La note souligne enfin que le cadre d'exclusivité en Asie, assorti d'engagements de volumes licenciés minimums et extensibles, renforce la visibilité sur les futurs revenus de licences et offre "une voie capital-light pour un changement d'échelle global", alors que le titre reste valorisé à des niveaux jugés déprimés par Kepler Cheuvreux.



Peu après 16h, le titre lâchait près de 6% à Paris après un gain de plus de 25% la veille.

