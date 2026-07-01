Après un ADP décevant, Wall Street attend l'ISM manufacturier

Les marchés actions américains devraient ouvrir en repli ce mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant une série d'indicateurs macroéconomiques et les interventions de Christine Lagarde et de Kevin Warsh, à l'occasion du symposium annuel de la BCE à Sintra (Portugal). Peu avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq reculaient respectivement de 0,37 % et 0,79 %.

Les opérateurs suivront notamment la publication du PMI manufacturier et de l'indice ISM manufacturier de juin, des dépenses de construction ainsi que des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis.



En attendant, l'enquête ADP a envoyé un premier signal de ralentissement du marché du travail : le secteur privé a créé 98 000 emplois en juin, contre 122 000 le mois précédent et 118 000 attendus par les économistes.



La séance intervient après une clôture en hausse mardi, marquée par un nouveau record historique du Dow Jones alors que Wall Street sera fermée vendredi à l'occasion de l'Independence Day.



Sur le front géopolitique, les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran reprennent à Doha sous médiation qatarie, tandis que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a réaffirmé que l'armée israélienne maintiendrait sa présence "indéfiniment" dans les zones de sécurité établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.



Du côté des entreprises, General Mills et Constellation Brands ont publié des résultats supérieurs aux attentes, soutenus respectivement par la demande pour les produits alimentaires de grande consommation et par la bonne tenue des ventes de bières premium.



Par ailleurs, selon le Financial Times, CMA CGM serait en passe d'acquérir l'activité de logistique tierce de FedEx pour environ 1,4 milliard de dollars.