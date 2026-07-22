Après une lourde chute, Danaher attendu en légère hausse

Au lendemain d'une chute de 10,99%, le titre Danaher Corporation est attendu en légère hausse à Wall Street. La veille, la publication trimestrielle de la société avait été lourdement sanctionnée après des données jugées contrastées par DZ Bank.

La banque allemande indique que la croissance organique du chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de diagnostic, de sciences de la vie et biotechnologie a été encourageante (+3%, contre un consensus à +2%). En outre, si l'on retire les tests respiratoires, qui faussent négativement la base de comparaison post-Covid, la croissance atteint même 4,5%. Les analystes estiment également que le bénéfice ajusté par action a également convaincu en s'installant à 1,94 USD, là où le marché tablait sur 1,84 USD. Cette bonne performance est due à la discipline rigoureuse sur les coûts et à la finalisation plus rapide que prévu de l'acquisition de Masimo.



Parmi les activités du groupe, DZ Bank pense que les sciences de la vie ont été le point fort du trimestre, mais que la biotechnologie a légèrement déçu avec une croissance de seulement 2,5%, là où le consensus était à +5,5%. Ce segment a été pénalisé par des retards chez certains clients dans leurs investissements de sites, des livraisons d'envergure se trouvent reportées à 2027.



Pour les analystes, la chute du titre la veille (-10,99%) est liée à la révision de la prévision de chiffre d'affaires. La croissance organique des revenus est désormais attendue entre 3 et 4%, contre de 3 à 6% auparavant.



DZ Bank est toujours à l'achat du titre Danaher avec une cible de cours de 210 dollars.