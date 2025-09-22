Le conglomérat japonais qui produit la bière éponyme achève un long cycle de repositionnement.

Celui-ci, qui s'étend sur deux décennies, pourrait à de nombreux égards être qualifié de succès. Preuve en est avec un dividende par action multiplié par neuf entre 2006 et 2025, en parallèle de quelques rachats d'actions épisodiques mais parfaitement exécutés.

Le grand objectif stratégique était de percer à l'international pour compenser la dynamique difficile d'un marché japonais en déclin structurel. Coûteuses, ces initiatives ont été menées sans déprimer les marges grâce à une gestion rigoureuse. Ajustées pour l'inflation, elles valent cependant au groupe un épisode de surplace boursier qui dure depuis dix ans.

Le Japon a vu une hausse notable d'activisme institutionnel depuis quelques années. La rumeur bruissait qu'Asahi puisse devenir une cible à son tour, mais le groupe a pris les devants : il a modernisé sa gouvernance ; mis en place une stratégie ESG ; et mené un désendettement accéléré, qui lui permettait le mois dernier d'annoncer un plan de rachats d'actions.

Les résultats du premier semestre marquent un contrecoup à la bonne dynamique de croissance des dernières années. Sur le premier semestre, les volumes sont en baisse sur tous les continents. Si des hausses de prix permettent de partiellement compenser cette baisse, le chiffre d'affaires consolidé recule de 1,2% par rapport à la même époque l'an passé, et le profit d'exploitation diminue de 5,4%.

Au Japon, où la baisse des volumes est la plus critique, la stratégie de transition vers les boissons non alcoolisées – hors bières sans alcool – produit pour l'instant des résultats mitigés, avec sur ce segment une baisse des volumes de 0,4% au premier semestre, qui devrait encore nettement s'amplifier au second trimestre.

À l'instar de nombreux autres groupes cotés au Japon, un effet de change très défavorable a engendré une contre-performance majeure pour les actionnaires étrangers. En yens, Asahi a augmenté son chiffre d'affaires de 58% sur la dernière décennie 2016-2025, et doublé son profit d'exploitation sur la période. En dollars américains, la hausse du chiffre d'affaires n'est que de 21%, et la hausse du profit d'exploitation deux fois moins soutenue.

Avec un bilan désormais assaini, et sous réserve que la chute des volumes ne s'aggrave pas, Asahi semble en mesure de produire entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars de cash-flow libre sur une base annuelle. Cette capacité bénéficiaire est à mettre en rapport avec une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars au cours de change du moment.

Sur la base de valeur d'entreprise, en multiple de son profit d'exploitation avant investissements, ou EBITDA, le groupe cote présentement à un multiple de dix, c'est-à-dire pile sur sa moyenne à long terme. C'est autant qu'un comparable comme Heineken, et nettement supérieur à un autre comparable comme MolsonCoors, avec ici un message clair des investisseurs qui valorisent la dimension internationale des grands brasseurs.

Au-delà des évolutions de son marché domestique japonais, c'est donc sur ce créneau international qu'Asahi restera attendu au tournant.