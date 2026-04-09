Arabian Internet and Communication Services Company continue de tirer parti de l'accélération de la transformation numérique en Arabie saoudite, bien que l'enthousiasme des investisseurs se soit nettement refroidi malgré une exécution opérationnelle solide. Alors que les services gérés et la demande du secteur privé soutiennent une croissance régulière du chiffre d'affaires, le cours de l'action a subi un repli substantiel. Toutefois, avec des dividendes en hausse et des multiples de valorisation compressés bien en deçà des normes historiques, le consensus anticipe un potentiel de hausse significatif.

Le paysage des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Arabie saoudite connaît une métamorphose spectaculaire, portée par la stratégie numérique de la "Vision 2030" et une vague sans précédent de mandats pour le cloud souverain. Les investissements dans les infrastructures hyperscale, la prolifération de la 5G et les mégaprojets tels que NEOM redéfinissent les standards d'infrastructure, tandis que les plateformes d'e-gouvernement et les réglementations sur la résidence des données — assorties d'amendes pouvant atteindre 25 millions de riyals saoudiens — contraignent les entreprises à repenser leurs stratégies de déploiement.

La pénurie de talents et les exigences en matière de contenu local freinent le secteur, mais les initiatives de montée en compétence à grande échelle et les partenariats de services gérés facilitent la transition. Alors que les géants du cloud, les leaders des télécoms et les innovateurs de l'IA convergent, l'intensité concurrentielle s'accentue sur les services définis par logiciel, remodelant fondamentalement les réserves de revenus du marché des TIC.

Cette transformation se traduit par des chiffres impressionnants : le marché saoudien des TIC est passé de 60 milliards USD en 2025 à environ 65,5 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 101,3 milliards USD d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 %, selon le cabinet d'intelligence économique Mordor Intelligence. Les déploiements cloud supportent désormais près de la moitié des charges de travail des entreprises, tandis que la capacité des centres de données s'accroît rapidement pour répondre aux règles strictes de résidence des données.

Profitant de cet élan, Arabian Internet and Communication opère à l'intersection de la connectivité, des services gérés et de la transformation numérique. La société s'appuie sur un modèle à trois segments : les services TIC de base (Core ICT Services) fournissant les systèmes fondamentaux, le matériel et la connectivité Internet ; les services informatiques gérés et opérationnels (IT Managed and Operational Services) optimisant le coût total de possession via l'externalisation ; et les services numériques (Digital Services) couvrant le cloud, la cybersécurité et les solutions avancées.

Cette structure lui permet de capter de la valeur tout au long de la chaîne évolutive. Alors que les entreprises saoudiennes se conforment aux mandats de cloud souverain et accélèrent leur adoption du numérique, Arabian Internet and Communication se positionne pour regrouper infrastructure, opérations et innovation au sein d'offres cohérentes et conformes.

Une dynamique mesurée

L'entreprise a affiché une performance soutenue sur l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires atteignant 17,7 milliards SAR, soit une croissance de 5,5 % sur un an. Le segment des services informatiques gérés et opérationnels s'est imposé comme le moteur de la croissance, bondissant de 10 % sur un an pour représenter 34 % du chiffre d'affaires total, tandis que les services TIC de base ont contribué à hauteur de 50 % avec une croissance régulière de 3 %.

Les services numériques ont progressé de 3 % pour atteindre 2 milliards SAR. Le secteur privé s'est révélé le plus dynamique, avec une accélération de 17 % sur un an, contre une croissance de 6 % pour les clients publics.

L'EBITDA a progressé de 2 % sur un an pour s'établir à 2 milliards SAR, dégageant une marge de 15,6 % — en repli de seulement 53 points de base malgré une compression de la marge brute à 21 %. La discipline de la direction en matière de coûts a permis de réduire les dépenses d'exploitation de 8 %, absorbant ainsi la pression exercée par l'Evolution du mix de projets, les changements réglementaires et les services de connectivité à plus faible marge.

Le bénéfice net part du groupe a reculé de 6 % sur un an à 1,5 milliard SAR (marge de 11,8 %), reflétant une base de comparaison élevée en 2024, marquée par des gains exceptionnels, ainsi qu'une hausse des dotations aux amortissements au T4 2025 liée aux investissements dans le cloud.

Potentiel de revalorisation

Le sentiment du marché a divergé radicalement des performances opérationnelles, le titre ayant chuté de 29,4 % sur les douze derniers mois. Ce mouvement de vente a ramené la capitalisation boursière à 23,1 milliards SAR (6,2 milliards USD).

La société a maintenu une politique favorable aux actionnaires, versant des dividendes réguliers avec un rendement sur trois ans avoisinant les 2 % — un chiffre que les analystes voient plus que doubler pour atteindre 5,1 % dans les années à venir. Se négociant à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de seulement 15,1x sur les estimations de 2026, le titre présente une décote importante par rapport à sa moyenne sur trois ans de 24,5x.

La communauté financière reste prudemment optimiste, avec une répartition quasi équitable entre sept recommandations à l'achat et six à la conservation. L'objectif de cours consensuel de 244,3 SAR suggère un potentiel de hausse significatif de 25,6 % par rapport au cours actuel de 194,6 SAR.

Vents contraires à l'horizon

Si Arabian Internet and Communication est bien positionnée au cœur de la métamorphose numérique saoudienne, des défis de taille subsistent. L'intensification de la concurrence des acteurs du cloud et des opérateurs télécoms historiques menace la préservation des marges, tandis que la pénurie persistante de talents pourrait entraver l'exécution des projets et la rétention des clients.

Les obligations de contenu local complexifient les relations avec les fournisseurs, et le basculement vers des services de connectivité à moindre marge pèse sur la rentabilité. L'incertitude réglementaire entourant la résidence des données et l'évolution des exigences du cloud souverain imposent des investissements continus en matière de conformité.

Face à la fragmentation du paysage des TIC, l'entreprise devra arbitrer entre ses ambitions de croissance et une certaine fragilité opérationnelle, tout en gérant les risques de banalisation de ses services qui pourraient éroder son avantage concurrentiel.