Aramco booste son bénéfice et choie ses actionnaires au 2e trimestre

Le chiffre d'affaires et les autres revenus d'exploitation d'Aramco au 2e trimestre 2026 s'élèvent à 139,14 milliards de dollars, marquant une nette hausse par rapport aux 124,59 MdsUSD enregistrés au 1er trimestre 2026 et aux 108,57 MdsUSD il y a un an.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2026, les revenus cumulés s'élèvent à 263,74 MdsUSD, en progression de 21,5% par rapport au 1er semestre 2025.



Cette augmentation du chiffre d'affaires s'explique principalement par la hausse des prix de vente du pétrole brut, des produits raffinés et des produits chimiques, ce qui a permis de compenser la diminution des volumes vendus sur ces mêmes segments. Par ailleurs, l'augmentation des autres produits d'exploitation provient essentiellement du relèvement des prix d'égalisation de référence et de la hausse des volumes vendus à prix réglementés de pétrole brut et de produits raffinés.



En outre, le résultat net sur ce 2e trimestre 2026 s'est élevé à 32,693 MUSD contre 32,53 MUSD au 1er trimestre 2026 et contre 22,67 MUSD au 2e trimestre 2025 (soit une hausse de 44,2% sur un an).



Pour le 1er semestre 2026, le résultat net glissant s'élève à 65,23 MdsUSD, en hausse de 33,9% par rapport au 1er semestre 2025. Cette dynamique s'appuie sur la croissance des revenus d'exploitation et sur une diminution de l'impôt sur le revenu et de la zakat due à un résultat imposable moindre, bien que ces facteurs aient été partiellement atténués par une augmentation des coûts d'exploitation.



L'EBIT ajusté pour le 2e trimestre 2026 s'est élevé à 57,993 MUSD contre 46,691 MUSD pour le même trimestre en 2025 (+24,2%). Sur le 1er semestre 2026, l'EBIT ajusté s'établit à 110,95 MdsUSD, en hausse de 18,3% par rapport au 1er semestre 2025. Cette augmentation est principalement portée par la hausse du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation. Elle compense partiellement la hausse des achats, des redevances et autres taxes, ainsi que des frais de vente, généraux et administratifs.



Performance par segment



Pour le segment Upstream, l'EBIT ajusté s'est élevé à 50,946 MUSD au 2e trimestre 2026 contre 44,668 MUSD pour le 2e trimestre 2025. Au 1er semestre 2026, l'EBIT ajusté atteint 98,32 MdsUSD, contre 88,41 MdsUSD au 1er semestre 2025 (+11,2%). La dynamique reste portée par le niveau élevé des cours du pétrole brut, malgré un léger fléchissement des volumes vendus et une hausse des redevances de production



Le segment Downstream enregistre une forte accélération avec un EBIT ajusté au 2e trimestre 2026 de 6,25 MdsUSD, soit près du double des 3,22 MdsUSD enregistrés au 2e trimestre 2025 (+93,8%). Sur l'ensemble du 1er semestre 2026, l'EBIT ajusté du secteur aval atteint 11,85 MdsUSD, en hausse de 64,6% par rapport au 1er semestre 2025, tiré par la consolidation continue des marges de raffinage.



Flux de trésorerie libre, rentabilité des capitaux et structure financière



En revanche, le free cash flow pour le 2e trimestre s'inscrit en repli de 19,5% à 12,26 MUSD sur un an. Cette baisse découle du recul de la trésorerie nette générée par les activités d'exploitation et de l'augmentation des dépenses d'investissement. Au cumul sur le 1er semestre 2026, il s'établit à 30,89 MdsUSD, soit un repli de 10,3% en glissement annuel.



Le rendement du capital moyen employé (ROACE) sur 12 mois glissants au 30 juin 2026 progresse à 22,1% contre 20,3% il y a un an, grâce à la hausse du résultat net ajusté.



Le ratio de levier financier (gearing) d'Aramco s'établissait à 6,2% au 30 juin 2026, restant relativement stable par rapport aux 6,5% enregistrés au 30 juin 2025.



Le conseil d'administration a approuvé la distribution d'un dividende de base de 21,9 MdsUSD au 2e trimestre 2026, payable au 3e trimestre. Ce montant marque une hausse de 3,5% sur un an (21,1 MdsUSD au 2e trimestre).



"La performance d'Aramco au 1er semestre 2026 s'est caractérisée par la résilience remarquable de nos équipes ainsi que par l'agilité de nos activités et de nos opérations pour faire face et s'adapter à l'évolution rapide des conditions de marché", a souligné le PDG d'Aramco, Amin H. Nasser. "Malgré la perturbation sans précédent de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz, nous avons continué à démontrer notre capacité à assurer la continuité de nos opérations en tirant parti de notre portefeuille d'actifs diversifié et d'une planification s'inscrivant sur plusieurs décennies, notamment grâce à des infrastructures stratégiques telles que l'oléoduc Est-Ouest, nos capacités de stockage et nos terminaux d'exportation. Cela nous a permis de maintenir notre production et nos exportations tout en faisant avancer des projets clés, en dépit d'un contexte régional complexe",