Le directeur général d’Aramco, Amin Nasser, a affirmé mardi que la demande mondiale de pétrole demeurait solide, malgré les nouvelles sanctions occidentales visant les compagnies russes Rosneft et Lukoil. Intervenant au forum Future Investment Initiative à Riyad, il a salué la résilience de la consommation chinoise et appelé à la prudence quant aux effets réels des restrictions imposées par Washington et Londres. "Nous savons déjà que la demande est forte, même avant l’entrée en vigueur de ces sanctions", a-t-il déclaré, tout en estimant que le marché restait bien orienté à court terme.

Le président américain Donald Trump a annoncé le 22 octobre une série de sanctions contre Rosneft et Lukoil dans le cadre des mesures liées au conflit en Ukraine, suivant l’exemple du Royaume-Uni. Ces entreprises, qui représentent ensemble une part significative de la production pétrolière mondiale, Lukoil à elle seule environ 2%, sont désormais visées par un dispositif de restrictions renforcé. Nasser a rappelé que les hydrocarbures resteront essentiels dans le mix énergétique mondial "pour des décennies encore", jugeant que les récents revirements politiques témoignent d’un retour au réalisme énergétique.

Le patron d’Aramco a également souligné l’engagement du groupe dans les technologies de l’énergie, mentionnant un investissement de 2 milliards de dollars sur trois ans dans sa filiale Aramco Digital, dont les initiatives auraient déjà généré 6 milliards de valeur en deux ans. Le forum FII de Riyad, qui réunit dirigeants politiques et grands acteurs économiques mondiaux, se déroule sur fond de débat autour de la sécurité énergétique et du rôle des combustibles fossiles dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu.