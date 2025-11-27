Aramis Group a enregistré un résultat net de 19,9 MEUR pour l'exercice 2025, quasiment quadruplé par rapport à l'exercice précédent (5 MEUR). Cette performance s'inscrit dans une dynamique de croissance profitable, avec des revenus annuels atteignant 2379 MEUR, en progression de 6,3% par rapport à 2024.
Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 36x.
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l'économie circulaire.
Avec un CA annuel supérieur à 2 MdsEUR, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l'Europe.
