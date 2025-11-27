Aramis Group a vu son résultat net quadrupler en 2025

Aramis Group a enregistré un résultat net de 19,9 MEUR pour l'exercice 2025, quasiment quadruplé par rapport à l'exercice précédent (5 MEUR). Cette performance s'inscrit dans une dynamique de croissance profitable, avec des revenus annuels atteignant 2379 MEUR, en progression de 6,3% par rapport à 2024.



Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 36x.