Aramis Group met en oeuvre son programme de rachat d'actions

La société de vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers Aramis Group annonce, en application des résolutions de son assemblée générale du 4 février dernier, la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions.



Elle entend affecter les actions ainsi rachetées à la couverture des plans d'attribution d'actions de performance des principaux managers et collaborateurs, dans le cadre de la stratégie de partage de la valeur définie lors de son introduction en bourse en 2021.



Un mandat a été confié à Kepler Cheuvreux, prestataire de services d'investissement, afin de procéder à des achats d'actions à partir de ce 10 décembre et pour 9 mois, pour un volume maximum de 550 000 titres, correspondant à 0,66% du capital.