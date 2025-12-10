La société de vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers Aramis Group annonce, en application des résolutions de son assemblée générale du 4 février dernier, la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions.
Elle entend affecter les actions ainsi rachetées à la couverture des plans d'attribution d'actions de performance des principaux managers et collaborateurs, dans le cadre de la stratégie de partage de la valeur définie lors de son introduction en bourse en 2021.
Un mandat a été confié à Kepler Cheuvreux, prestataire de services d'investissement, afin de procéder à des achats d'actions à partir de ce 10 décembre et pour 9 mois, pour un volume maximum de 550 000 titres, correspondant à 0,66% du capital.
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l'économie circulaire.
Avec un CA annuel supérieur à 2 MdsEUR, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l'Europe.
