Le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a vu le volume de véhicules vendus s'affaisser de 5,6%, avec des dynamiques hétérogènes selon les pays, mais en ligne avec un marché en décroissance de 6%.
Dans le détail, la France a surperformé le marché de 12 points, alors qu'au Royaume-Uni (-20,3%) et en Autriche (-35,4%), des pays dans lesquels a été engagés une transition managériale, les équipes se recentrent sur les fondamentaux.
Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels : un volume de véhicules B2C vendus d'au moins 115 000 unités (28 879 unités au premier trimestre) et un Ebitda ajusté d'au moins 55 millions d'euros.
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l'économie circulaire.
Avec un CA annuel supérieur à 2,4 MdsEUR, Aramis Group vend plus de 100 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe emploie plus de 2 488 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l'Europe.
