Aramis Group voit son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 4,8%

Au premier trimestre de son exercice 2026, clos le 30 septembre 2025, Aramis Group a généré des revenus de 550,4 millions d'euros, en baisse de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a vu le volume de véhicules vendus s'affaisser de 5,6%, avec des dynamiques hétérogènes selon les pays, mais en ligne avec un marché en décroissance de 6%.



Dans le détail, la France a surperformé le marché de 12 points, alors qu'au Royaume-Uni (-20,3%) et en Autriche (-35,4%), des pays dans lesquels a été engagés une transition managériale, les équipes se recentrent sur les fondamentaux.



Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels : un volume de véhicules B2C vendus d'au moins 115 000 unités (28 879 unités au premier trimestre) et un Ebitda ajusté d'au moins 55 millions d'euros.