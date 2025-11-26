Aramis Group a enregistré un résultat net de 19,9 MEUR pour l'exercice 2025, quasiment quadruplé par rapport à l'exercice précédent (5 MEUR). Cette performance s'inscrit dans une dynamique de croissance profitable, avec des revenus annuels atteignant 2379 MEUR, en progression de 6,3% par rapport à 2024.
L'EBITDA ajusté s'est également fortement amélioré, avec une hausse de 34,3%, atteignant 67,8 MEUR. Ce résultat a été soutenu par une gestion optimisée des coûts et des marges en hausse, notamment grâce à une progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU), en hausse de 3,2% par rapport à 2024.
Le groupe a également montré une amélioration notable de sa trésorerie, avec un Free Cash Flow (FCF) solide, tiré par une forte réduction du besoin en fonds de roulement. La dette nette a été réduite de 54,9 MEUR, passant de 61 MEUR au 30 septembre 2024 à 6,1 MEUR à la clôture de l'exercice 2025.
"Nous avons continué à consolider notre leadership européen tout en renforçant notre génération de trésorerie, ce qui nous a permis de réduire significativement notre niveau d'endettement. Nous restons engagés sur une trajectoire de croissance rentable et durable", a déclaré Nicolas Chartier, Président Directeur général d'Aramis Group.
Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l'économie circulaire.
Avec un CA annuel supérieur à 2 MdsEUR, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l'Europe.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.