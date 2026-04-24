Le médiateur de l'AMF vient de considérer que des ordres successifs formant une stratégie d'arbitrage doivent être tous annulés s'il ne peuvent être exécutés dans leur ensemble

Lorsqu’un intermédiaire reçoit plusieurs ordres de la part d’un client, peut-il n’exécuter que certains d’entre eux ? A première vue oui, puisque les ordres de bourse sont en théorie indépendants. Mais ce principe vaut-il aussi quand les ordres forment une stratégie d’ensemble, par exemple une opération d ‘arbitrage ? C’est à cette question que le médiateur de l’AMF vient d’apporter une réponse.

Petit rappel des faits

Un litige opposait un établissement financier à un particulier et concernait plus précisément un plan d’épargne salariale.

Le salarié comptait participer à une augmentation de capital réservée et souhaitait pour financer l’opération vendre au préalable des parts détenues dans un fonds. Il avait pour cela fixé un prix plancher. Ce seuil n’ayant pas été atteint avant l’augmentation de capital, le salarié n’a pas pu participer à la levée de fonds faute de moyens.

Le prix plancher a en revanche été dépassé un mois plus tard et le teneur de compte a alors exécuté l’ordre de vente (dont la date de validité n’avait pas encore été atteinte).

L’objet du litige

Le client a contesté cette vente, estimant que les ordres formaient une stratégie d’arbitrage. Autrement dit, de son point de vue, la non-participation à l’augmentation de capital impliquait de pas exécuter l’ordre de vente dont le seul objet était de financier la souscription.

L’intermédiaire a quant à lui refusé de revenir en arrière invoquant le caractère irrévocable de l’ordre et sa validité de trois mois (le client n’ayant pas indiqué explicitement de date limite). Il a estimé de surcroît qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter les intentions de son client.

Le médiateur tranche en faveur du client

La question posée au médiateur de l’AMF était donc claire. Ces ordres constituaient ils des opérations distinctes ou formaient ils au contraire un ensemble indissociable ?

Dans sa recommandation rendue cette semaine, le médiateur va sans ambiguïté dans le sens du client. "Conformément à l’article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition deviennent caducs", rappelle-t-il en préambule.

Bien entendu, ce principe n’est valable que si les contractants ont clairement connaissance de la stratégie d’ensemble. Or, selon le médiateur, il n’y a ici pas lieu d’en douter, le client ayant bien utilisé le terme d’ "arbitrage" et ayant précisé qu’en l’absence de vente au prix indiqué cette opération d’arbitrage n’aurait pas lieu.

"Le professionnel ne pouvait donc ignorer que les deux ordres constituaient une opération d’ensemble indissociable. Par conséquent, selon moi, dès lors que la période de souscription avait pris fin, l’ordre de vente aurait dû être automatiquement considéré comme caduc", souligne le médiateur en indiquant que l’établissement a finalement accepté d’annuler la vente.

Des ordres formant une stratégie d’ensemble peuvent donc être considérés comme indissociables et même s’il n’appartient pas à un établissement financier d’interpréter les instructions d’un client, un professionnel ne peut ignorer ce principe dès lors que le client a clairement exprimé ses intentions.