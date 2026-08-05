ARC Resources tire profit de l'augmentation de ses volumes de production, bien que les fluctuations des cours des matières premières continuent d'influencer ses performances.

De toute évidence, le gaz naturel, le pétrole brut et les liquides de gaz naturel ne se démodent jamais. Porté par l'explosion de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL), le secteur canadien du gaz naturel se prépare à un essor soutenu.

Selon le rapport "L'avenir énergétique du Canada en 2026", la production nationale de gaz naturel devrait atteindre 27 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) d'ici 2050, les exportations de GNL représentant environ 25 % de la production totale. Des projets d'envergure tels que la phase 2 de LNG Canada et Ksi Lisims LNG devraient accroître la capacité d'exportation et relier les producteurs d'énergie aux marchés mondiaux.

Les grands acteurs de l'industrie prennent acte de ce changement. C'est le cas de Shell plc. Le géant de l'énergie est actuellement en train d'acquérir le producteur d'énergie ARC Resources, basé à Calgary, pour environ 22 milliards de dollars canadiens (en incluant la dette nette reprise), la clôture de l'opération étant prévue pour le troisième trimestre 2026.

Cette acquisition capitalise directement sur la transition énergétique du Canada en sécurisant des approvisionnements gaziers à long terme, s'inscrivant ainsi dans la stratégie nationale de plusieurs milliards de dollars visant à exporter de l'énergie à l'échelle mondiale. En outre, les activités d'ARC Resources dans l'Ouest canadien sont isolées des zones de conflit au Moyen-Orient, bien qu'elles restent indirectement exposées à la volatilité des cours mondiaux des matières premières.

La croissance face à la pression des coûts

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires d'ARC Resources a progressé de 53,6 % sur un an pour atteindre 2,2 milliards de dollars canadiens (CAD), contre 1,4 milliard de CAD au deuxième trimestre 2025. Les ventes de matières premières issues de la production ont été le principal moteur de cette hausse, bondissant de 37,6 % sur un an pour s'établir à 1,7 milliard de CAD au deuxième trimestre 2026, contre 1,2 milliard de CAD un an plus tôt. La hausse des prix du pétrole brut et des condensats, conjuguée à une production plus robuste, a alimenté cette croissance.

Le prix réalisé du pétrole brut est passé à 130,0 CAD le baril au deuxième trimestre 2026, contre 82,6 CAD au deuxième trimestre 2025, tandis que les prix réalisés des condensats ont grimpé à 127,6 CAD le baril contre 85,4 CAD sur la même période.

La production a augmenté de 9 % sur un an pour atteindre 390 465 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au deuxième trimestre 2026, contre 357 228 bep/j au deuxième trimestre 2025. La production de pétrole brut et de liquides a principalement soutenu cette croissance, progressant de 10 % sur un an pour atteindre 152 884 bep/j. Les actifs de Kakwa, récemment acquis, ont directement contribué à cette envolée de la production.

Malgré la hausse des ventes et des volumes de production, le bénéfice net a reculé de 11,0 % sur un an, s'établissant à 352,7 millions de CAD au deuxième trimestre 2026 contre 396,1 millions de CAD en 2025. La marge nette s'est contractée à 16,2 % contre 28,0 %, principalement en raison de pertes sur des contrats de gestion des risques, de redevances plus élevées et d'une augmentation des frais généraux et administratifs.

Le flux de trésorerie disponible (Free Funds Flow - FFF) a progressé pour atteindre 348,9 millions de CAD au deuxième trimestre 2026, contre 185,8 millions de CAD un an plus tôt, reflétant une amélioration de la liquidité et de l'efficacité opérationnelle, alors que le flux de trésorerie d'exploitation est passé de 699,1 millions à 872,0 millions de CAD. La réduction des dépenses d'investissement (capex) a également soutenu les résultats du trimestre.

Le rachat fixe les attentes

L'action a progressé de 20,9 % au cours de l'année écoulée, le cours actuel de 33,1 CAD se situant juste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 33,6 CAD. Le faible écart par rapport à ce sommet récent reflète l'optimisme des investisseurs entourant le projet d'acquisition par Shell et son offre assortie d'une prime.

Le titre se négocie à 12,2 fois les bénéfices prévus pour l'exercice 2026 (P/E), ce qui est globalement en ligne avec sa moyenne historique sur trois ans de 11,1x, suggérant que les investisseurs acceptent de payer davantage pour la capacité de l'entreprise à maintenir une croissance rentable. Les analystes restent toutefois partagés.

Le sentiment des analystes demeure largement neutre, avec deux recommandations à l'achat ("Buy") et 11 à la conservation ("Hold") sur un total de 13 analystes. L'objectif de cours moyen de 32,9 CAD implique un potentiel de baisse de 0,6 %, indiquant que les analystes estiment que le titre a déjà intégré l'essentiel de sa valeur.

Les points de vigilance

ARC Resources reste exposée à la volatilité des cours des matières premières, en particulier ceux du gaz naturel, ce qui pourrait affecter les prévisions de production et les performances financières. Par ailleurs, les plans de croissance d'ARC Resources dépendent de la réussite de l'exécution de ses projets, tels que Kakwa et Greater Dawson, ainsi que de ses acquisitions et de ses accords de commercialisation à long terme liés au GNL.