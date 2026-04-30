Arcadis en tête de cette journée de résultats, Technip et Stellantis en bas du classement

La pluie de résultats sur les marchés européens profite à Arcadis, Magnum, Delivery Hero et d'autres alors qu'elle fait plonger Technip, Crédit Agricole et Stellantis. Munich Re fait la tête à mère nature et Universal stagne.

Actions en hausse



Arcadis (+12%), Magnum Ice Cream (+11%), United Utilities Group (+11%), Delivery Hero (+5%), Kion Group (+5%), Capgemini (+4%) et Aperam (+4%) : publient des résultats très bien accueillis par les marchés, marqués par une forte croissance organique et des carnets de commandes solides.



Kerry group (+3%), Engie (+2%), Repsol (+2%), ArcelorMittal (+1%) et DHL (+1%) : publient des résultats plutôt bien accueillis, soulignant une résilience opérationnelle malgré un environnement macro économique volatil.



Actions en baisse



Technip Energies (-9%) : la société fait état de résultats inférieurs aux attentes et abaisse ses prévisions pour l'exercice 2026. La direction invoque les tensions persistantes au Moyen-Orient comme raison d'un ralentissement sur l'exécution des projets.



Stellantis (-7%) : malgré des résultats en hausse par rapport au 3 premiers mois de 2025, le Free cash flow évolue toujours en territoire négatif à -1,9 MdsEUR. Le marché a mal accueilli la nouvelle.



Crédit agricole (-5%) : les résultats progressent pour la banque française avec un produit net bancaire en hausse de 0,9%. Ce qui inquiète le marché est ici le ratio de solvabilité qui s'établit à 11,4% contre 11,9% anticipé par le crédit agricole.



Munich Re (-4%) : l'assurance des assurances souffre d'une nature relativement clémente. La fédération allemande des assurances a annoncé que les sinistres causés par les catastrophes naturelles ont fortement diminué en 2025. Bonne nouvelle pour nous mais moins pour les compagnies d'assurances qui perdent du terrain à la suite de cette annonce.



Universal Music Group (-6%) : le leader mondial du divertissement musical fait état d'un chiffre d'affaires inchangé sur un an au titre du premier trimestre. UMG a dans la foulée annoncé son intention de céder sa participation dans Spotify pour financer son programme de rachat d'actions.