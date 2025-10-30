ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir finalisé la vente d'ArcelorMittal Zenica et d'ArcelorMittal Prijedor, ses activités sidérurgiques et minières en Bosnie-Herzégovine, à H&P d.o.o. Zvornik, qui fait partie du groupe Pavgord.

Le sidérurgiste précise que l'aciérie de Zenica et l'usine de Prijedor spécialisée dans l'exploitation de minerai de fer qui approvisionne Zenica, seront toutes deux cédées au groupe Pavgord.

Le groupe avait estimé qu'une cession représentait la meilleure solution pour l'avenir des activités et des salariés concernés.

ArcelorMittal indique qu'il prévoit d'enregistrer une perte comptable d'environ 200 millions de dollars suite à l'opération, liée notamment à des effets de change défavorables cumulés depuis l'acquisition.