ArcelorMittal a annoncé hier l'émission d'obligations à 3,250 % d'un montant de 650 000 000 euros à échéance le 30 septembre 2030.

L'émission a été clôturée hier. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme de gros d'obligations à moyen terme en euros d'ArcelorMittal.

Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et pour le refinancement de la dette existante.