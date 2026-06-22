ArcelorMittal accélère sa transformation numérique avec AWS
Le groupe a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer l'automatisation de ses activités industrielles à l'échelle mondiale grâce aux technologies cloud, à l'intelligence artificielle et aux solutions informatiques en périphérie de réseau (edge computing).
Cette collaboration permettra au sidérurgiste d'intégrer les capacités cloud et d'IA d'AWS directement au sein de ses processus de production, avec pour objectif d'améliorer la sécurité, la fiabilité des équipements et l'efficacité énergétique de ses installations. ArcelorMittal prévoit notamment de rapprocher ses technologies opérationnelles et ses systèmes d'information au sein de l'infrastructure AWS afin d'étendre l'utilisation du cloud et de l'intelligence artificielle au plus près des lignes de production.
Le groupe s'appuiera sur les services d'AWS dans les domaines de l'Internet industriel des objets, des données issues de capteurs en temps réel et de l'apprentissage automatique pour déployer des applications telles que la maintenance prédictive, le contrôle qualité par vision artificielle, l'optimisation des procédés industriels et la création de jumeaux numériques de ses équipements et unités de production.
AWS mettra également en place un programme de formation destiné aux collaborateurs d'ArcelorMittal afin d'accélérer l'adoption des technologies numériques et de l'intelligence artificielle à travers le groupe.
Parallèlement, Amazon a conclu avec ArcelorMittal un accord-cadre pluriannuel portant sur la fourniture d'acier de construction en Europe et au Royaume-Uni. Dans ce cadre, ArcelorMittal fournira son acier bas carbone XCarb® destiné aux installations logistiques d'Amazon ainsi qu'aux centres de données d'AWS. Cet accord soutient l'objectif d'Amazon d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040 et illu
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (55,5%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,3%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,1%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (2,5%) ;
- autres (18,6%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,2%), France (6,7%), Espagne (6,1%), Europe (23,3%), Etats-Unis (15%), Amériques (23,6%), Asie et Afrique (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.