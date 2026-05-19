ArcelorMittal cède 23,9 millions d'actions Vallourec

Le sidérurgiste a annoncé a annoncé la vente de 23,9 millions actions Vallourec, représentant environ 10% du capital social en circulation du spécialiste des solutions tubulaires premiums, au prix d'offre de 24 euros par titre, générant un produit brut d'environ 667 millions de dollars américains.

La transaction a été réalisée dans le cadre d'un processus de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.



ArcelorMittal précise que cette opération reflète son approche disciplinée en matière d'allocation de capital et de gestion de portefeuille. Le produit de la vente sera restitué aux actionnaires d'ArcelorMittal via le programme de rachat d'actions en cours.



A l'issue de cette transaction, le sidérurgiste conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et continuera d'occuper un siège au conseil d'administration. En outre, la société a accepté une période de conservation sur sa participation restante dans Vallourec pendant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve des exceptions d'usage.