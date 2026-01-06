ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir signé le 26 décembre 2025, avec EDF, un accord structurant pour la fourniture d'électricité de ses sites industriels en France.
Ce contrat d'allocation de production nucléaire (CAPN) permet au producteur d'acier de bénéficier d'une quote-part de la puissance du parc nucléaire français pour une durée de 18 ans, avec des livraisons effectives depuis le 1er janvier 2026.
Reiner Blaschek, directeur général d'ArcelorMittal Europe - Produits Plats, a souligné que cet approvisionnement bas carbone est un "facteur clé pour la compétitivité future" de l'acier produit dans l'Hexagone.
Ce contrat qui succède au dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique), implique un partage des risques d'exploitation et une avance financière en échange d'un prix décorrélé de la volatilité des marchés de gros.
Pour EDF, cette signature illustre son engagement à soutenir la souveraineté énergétique et la décarbonation des industries électro intensives.
Le titre Arcelor progresse de actuellement d'un peu plus de 0,6% à Amsterdam.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
