ArcelorMittal réitère son appel à une mise en oeuvre urgente du nouveau quota tarifaire présenté par la Commission européenne en octobre 2025, une mesure que le groupe juge 'essentielle' afin de protéger une industrie sidérurgique fragilisée par des importations à des niveaux records.
Pour rappel, l'UE prévoit d'instaurer un quota tarifaire limitant le volume d'acier pouvant être importé sans droits supplémentaires. Au-delà de ce seuil, des droits de douane élevés s'appliqueront afin de freiner l'afflux d'acier étranger qui fragilise les producteurs européens. Face à des importations à un niveau record, ArcelorMittal presse l'UE d'activer rapidement ce mécanisme jugé crucial pour la survie de la filière. En attendant, l'entreprise se prépare à augmenter la production sur ses sites en Europe afin d'absorber le changement net de demande induit par le quota, garantissant rapidité d'approvisionnement, stabilité de la chaîne logistique et soutien à l'emploi local. Geert Van Poelvoorde, directeur général d'ArcelorMittal Europe, affirme que, malgré les inquiétudes de certains utilisateurs d'acier concernant d'éventuelles tensions d'offre ou une volatilité des prix, le groupe est 'en mesure de répondre à la demande européenne avec de l'acier produit en Europe' et prêt à ajuster sa production en conséquence.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
