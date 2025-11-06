ArcelorMittal s'est déclaré jeudi optimiste quant à ses perspectives pour l'exercice 2026 après avoir dépassé les attentes du marché au 3ème trimestre, des annonces qui se traduisaient par une nette hausse de son titre dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.
Le premier sidérurgiste mondial a dégagé sur le trimestre clos fin septembre un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en baisse à 1,51 milliard de dollars, contre 1,58 milliard un an plus tôt, mais supérieur au consensus de 1,46 milliard, établi sur la base de 15 analystes interrogés par la société.
Dans un communiqué, le groupe justifie ce repli par le recul de ses livraisons d'acier en Europe, auquel s'est ajouté une baisse de ses prix de vente au Brésil.
Son chiffre d'affaires s'est cependant accru pour totaliser 15,66 milliards sur le trimestre, contre 15,20 milliards un an auparavant.
Aditya Mittal, son directeur général, évoque ainsi des résultats 'résilients' alors que le troisième trimestre est traditionnellement marqué par un effet saisonnier défavorable.
'Si les marchés restent difficiles et si l'impact des droits de douane persiste, nous percevons quelques signes de stabilisation et nous montrons optimistes pour l'activité en 2026, avec la mise en place de politiques industrielles plus favorable dans nos marchés clé', souligne-t-il.
Le groupe explique placer beaucoup d'espoirs dans le plan de défense de l'acier européen présenté le mois dernier par Bruxelles, un nouveau cadre qui doit permettre de lutter contre la concurrence déloyale affectant la sidérurgie européenne, ainsi que dans le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), un autre instrument règlementaire européen dédié à la lutte contre les fuites de carbone.
Suite à ces annonces, le titre ArcelorMittal grimpait de 4,9% jeudi matin dans les premiers échanges, revenant ainsi en direction de ses plus hauts annuels.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
