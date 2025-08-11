ArcelorMittal : Oddo BHF relève légèrement sa cible

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur ArcelorMittal, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 28 à 29 euros, malgré des prévisions quasi-inchangées après 2025 et avec un atterrissage de dette nette meilleur qu'attendu en fin d'année.



'ArcelorMittal a publié le 31 juillet des résultats trimestriels contrastés', note l'analyste, pointant un EBITDA au plus haut depuis deux ans en Europe, mais au contraire à un plus bas de cinq ans en Amérique du Nord.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 7x avec un rendement inférieur à 2%.