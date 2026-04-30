ArcelorMittal profite de la politique européenne de quotas

Le sidérurgiste améliore sa marge d'EBITDA, porté par des prix de l'acier plus élevés et de meilleures performances. Il anticipe un environnement plus favorable en Europe dans les prochains mois.

ArcelorMittal entame l'année 2026 sur une note positive. Au premier trimestre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 3,2%, et un bénéfice net de 575 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action. L'EBITDA progresse de 5,4% à 1,68 milliard de dollars, avec une rentabilité par tonne portée à 131 dollars, contre 116 dollars un an plus tôt, grâce notamment à la remontée des prix de l'acier et à de meilleures performances opérationnelles. "Les résultats correspondent exactement au consensus établi par l'entreprise", souligne l'analyste Fabrice Farigoule, d'AlphaValue, qui pense que la baisse des importations entraînera une meilleure utilisation des capacités, ce qui stimulera la rentabilité et le rendement du capital au cours du second semestre.



Cette dynamique est tirée par l'Amérique du Nord, où la production retrouve un niveau normal après des opérations de maintenance. L'EBITDA du segment a presque doublé sur un trimestre, à 383 millions de dollars. En Europe, premier marché du groupe, l'activité se redresse aussi : le chiffre d'affaires grimpe de 10,6% à 7,4 milliards de dollars et le résultat opérationnel atteint 239 millions, contre 49 millions précédemment, malgré des marges encore sous pression.



Dans ce contexte, ArcelorMittal mise sur un cadre réglementaire européen plus protecteur, avec le déploiement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et de nouveaux quotas tarifaires attendus à l'été. Le groupe prépare la remise en service de hauts fourneaux en France et en Pologne pour répondre à une demande attendue en hausse, tout en poursuivant ses investissements et sa politique de retour aux actionnaires.