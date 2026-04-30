ArcelorMittal entame l'année 2026 sur une note positive. Au premier trimestre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 3,2%, et un bénéfice net de 575 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action. L'EBITDA progresse de 5,4% à 1,68 milliard de dollars, avec une rentabilité par tonne portée à 131 dollars, contre 116 dollars un an plus tôt, grâce notamment à la remontée des prix de l'acier et à de meilleures performances opérationnelles. "Les résultats correspondent exactement au consensus établi par l'entreprise", souligne l'analyste Fabrice Farigoule, d'AlphaValue, qui pense que la baisse des importations entraînera une meilleure utilisation des capacités, ce qui stimulera la rentabilité et le rendement du capital au cours du second semestre.
Cette dynamique est tirée par l'Amérique du Nord, où la production retrouve un niveau normal après des opérations de maintenance. L'EBITDA du segment a presque doublé sur un trimestre, à 383 millions de dollars. En Europe, premier marché du groupe, l'activité se redresse aussi : le chiffre d'affaires grimpe de 10,6% à 7,4 milliards de dollars et le résultat opérationnel atteint 239 millions, contre 49 millions précédemment, malgré des marges encore sous pression.
Dans ce contexte, ArcelorMittal mise sur un cadre réglementaire européen plus protecteur, avec le déploiement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et de nouveaux quotas tarifaires attendus à l'été. Le groupe prépare la remise en service de hauts fourneaux en France et en Pologne pour répondre à une demande attendue en hausse, tout en poursuivant ses investissements et sa politique de retour aux actionnaires.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (55,5%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,3%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,1%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (2,5%) ;
- autres (18,6%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,2%), France (6,7%), Espagne (6,1%), Europe (23,3%), Etats-Unis (15%), Amériques (23,6%), Asie et Afrique (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.