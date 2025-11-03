ArcelorMittal Europe - Flat Products annonce avoir remporté le prix du 'Best Supplier' dans la catégorie Matières premières lors de la cérémonie annuelle de Stellantis, organisée le 28 octobre 2025 en France. Cette distinction récompense l'excellence opérationnelle et la performance des équipes automobiles du groupe en 2024.
ArcelorMittal fournit de l'acier à Stellantis à partir de plusieurs sites européens, ainsi que via ses entités Distribution Solutions et Tailored Blanks. Les deux entreprises collaborent sur des projets de solutions acier légères, durables et compétitives pour les 14 marques du constructeur.
Reiner Blaschek, directeur général d'ArcelorMittal Europe - Flat Products, s'est dit honoré de cette reconnaissance, soulignant que 'l'acier est pour nous un fondement de l'innovation' et affirmant la volonté du groupe de contribuer à la mobilité durable de Stellantis.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
