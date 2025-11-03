ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ; - vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ; - vente de produits tubulaires (2,8%) ; - vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ; - autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers. Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).