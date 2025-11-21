ArcelorMittal réduit son capital en annulant 77,8 millions d'actions

ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir réduit son capital via l'annulation de 77,8 millions d'actions auto-détenues, une décision qui intervient alors que le premier sidérurgiste mondial a récemment bouclé un programme de rachat d'actions qui portait sur 85 millions de titres.



Dans un communiqué, l'aciériste souligne qu'après cette opération, son capital ne comportera plus que 775 millions d'actions en circulation, contre 852,8 millions jusqu'ici.



Le groupe indique qu'il conservera suite à la transaction quelque 14,4 millions d'actions en auto-détention, des titres qu'il destinera à ses plans d'intéressement sur le long terme.



Pour mémoire, ArcelorMittal avait finalisé en avril dernier un plan de rachat de 85 millions d'actions, qui avait été immédiatement suivi de la mise en oeuvre d'un nouveau plan à horizon 2030, dont une première tranche jusqu'à dix millions d'actions devant démarrer immédiatement.



A la Bourse de Paris, l'action cédait 2,3% vendredi, emporté par le mouvement d'aversion pour le risque qui frappe les marchés après le brusque retournement à la baisse de Wall Street hier, dû à des inquiétudes croissantes concernant la trajectoire de baisses de taux de la Fed.







