ArcelorMittal salue la proposition de la Commission européenne dans le secteur de l'acier

ArcelorMittal salue la proposition de la Commission européenne visant à renforcer la défense commerciale dans le secteur de l'acier.



La Commission européenne a annoncé mettre en place un cadre de défense de l'acier européen et de lutte contre les surcapacités sidérurgiques mondiales.



Ces nouvelles mesures devraient limiter efficacement les imports sur son territoire à 15% de part de marché pour les aciers plats et les aciers inoxydables, et 5% pour les aciers longs.



Le groupe attend également une annonce de la Commission concernant la révision du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) d'ici la fin de l'année.



'De nouveaux contingents tarifaires, destinés à remplacer les mesures de sauvegarde actuelles, sont essentiels à la survie de l'industrie sidérurgique en Europe' indique le groupe dans son communiqué.



Aditya Mittal, DG d'ArcelorMittal, a déclaré : ' L'industrie sidérurgique européenne et l'industrie manufacturière en général peuvent avoir un avenir beaucoup plus prometteur aujourd'hui, et aujourd'hui marque un pas dans cette direction'.



Geert Van Poelvoorde, CEO d'ArcelorMittal Europe, a ajouté : ' ArcelorMittal et les producteurs d'acier européens ont été entendus - aujourd'hui, nous pouvons pousser un soupir de soulagement, avec l'annonce par la Commission européenne de la nouvelle proposition de contingent tarifaire renforcé'.