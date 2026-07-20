Archer Aviation bondit après le dévoilement d'un appareil militaire autonome avec Anduril
Archer Aviation a vu son action progresser de plus de 20% après la présentation de Thunder, un appareil militaire autonome à décollage et atterrissage verticaux développé avec Anduril. Dévoilé lors du salon aéronautique de Farnborough, ce nouvel aéronef est conçu pour accompagner des avions et des hélicoptères pilotés au cours d'opérations militaires, marquant une nouvelle étape dans le partenariat noué entre les deux entreprises en 2024.
Parallèlement à cette diversification dans la défense, Archer poursuit le développement de ses taxis aériens électriques (eVTOL), avec l'objectif d'obtenir leur certification et de les mettre en service à temps pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Le groupe bénéficie du programme pilote lancé aux Etats-Unis pour accélérer le déploiement des eVTOL, alors que le secteur reste confronté à des défis réglementaires et au manque d'infrastructures adaptées.
Le développement d'applications militaires constitue désormais un axe de croissance stratégique pour Archer. Selon son directeur général Adam Goldstein, ce marché offre d'importantes perspectives dans un contexte de hausse des investissements de l'armée américaine dans les technologies de défense et l'intelligence artificielle. Il souligne également que les appareils destinés à un usage militaire ne sont pas soumis aux mêmes exigences de certification que les aéronefs commerciaux, ce qui pourrait accélérer leur déploiement.
Archer Aviation Inc. est une entreprise du secteur aérospatial. Elle fournit à ses clients des aéronefs de pointe ainsi que des technologies et des services connexes aux États-Unis et à l'international, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense. Son activité commerciale consiste en la vente de ses aéronefs commerciaux (Archer Direct), tels que le Midnight, à des exploitants d'aéronefs, ainsi qu'en la fourniture de technologies et de services connexes, notamment le lancement commercial (certification, essais, formation, démonstration, étude de marché et opérations d'essai préliminaires), ainsi que la maintenance et la réparation. Son activité dans le domaine de la défense consiste en la vente d'aéronefs et de technologies connexes destinés à des applications de défense. Son premier produit est conçu pour être un aéronef à propulsion hybride, à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Son aéronef Midnight est conçu autour de sa plateforme de propulsion électrique distribuée exclusive « 12-tilt-6 ». Il peut transporter quatre passagers plus un pilote. L'aéronef est spécialement conçu pour les opérations de taxi aérien.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.