Archos : forte hausse des bénéfices au 1er semestre

Publié le 08/08/2025 à 08:04 Zonebourse.com

Archos publie pour le premier semestre 2025 un résultat net de 1,6 million d'euros, en croissance de 169% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 360% à 1,8 million, soit un record à 8,4% du CA.



Le chiffre d'affaires du groupe de solutions mobiles s'est accru de 28% à 21 millions d'euros, pour moitié grâce à de la croissance organique, tandis que sa marge brute s'est tassée d'un point à 26% du CA.



Archos confirme son ambition 'd'accélérer encore plus sa croissance au second semestre et d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 60 millions d'euros et de délivrer une marge en nette amélioration'.