L'essentiel :

- Chiffre d'affaires du premier semestre 2026 en croissance de 3,4% à 6,5 MEUR.

- Les ventes indirectes (distributeurs, OEM, partenaires) représentent 57% du chiffre d'affaires, contre 30% un an plus tôt.

- 83 % du chiffre d'affaires réalisé à l'international, avec une forte progression en Asie-Pacifique.



Arcure annonce un chiffre d'affaires non audité de 6,5 millions d'euros pour le premier semestre 2026, en hausse de 3,4% par rapport aux 6,3 millions d'euros du premier semestre 2025. Cette progression confirme le redressement engagé par la société, notamment grâce à sa réorientation stratégique vers la distribution et les ventes en OEM.



La part des ventes indirectes, incluant distributeurs, OEM et partenaires, atteint désormais 57% du chiffre d'affaires, contre 30% un an plus tôt. Les ventes via distributeurs ont augmenté de 95,3% à 2,9 millions d'euros, tandis que les ventes OEM ont progressé de 91,5% à 0,7 million d'euros. Par ailleurs, 83 % du chiffre d'affaires est réalisé hors de France, avec 40% en Europe (hors France), 20 % en Amérique du Nord et 20% en Asie-Pacifique. Cette dernière région connaît une forte croissance, avec un chiffre d'affaires multiplié par 28 par rapport au premier semestre 2025.



En Europe, l'activité a diminué, notamment en France (-15,2%) et dans le reste de l'Europe (-12,3%). L'Amérique du Nord affiche une baisse de 30,3%, liée à une réorganisation du dispositif local. Le groupe confirme son objectif d'un retour à la rentabilité pour l'exercice 2026, soutenu par la croissance du chiffre d'affaires, la montée en puissance des canaux indirects et l'effet en année pleine des mesures d'économies mises en place en 2025.



Des discussions avancées sont en cours avec plusieurs OEM, dont au moins un accord devrait être finalisé avant la fin de l'année. Arcure organise un webinaire destiné aux investisseurs le lundi 20 juillet 2026 à 18h00, heure de Paris.



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